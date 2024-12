Os concorrentes do 'Secret Story' foram sancionados na noite de terça-feira, 17 de dezembro, depois de terem desrespeitado as regras do programa.

Gonçalo recebeu a missão de preparar sozinho as refeições da casa, mas foi ajudado pela namorada, Margarida, e pouco ou nada fez da sua tarefa.

Já Leomarte denunciou uma missão, nomeadamente aquela que lhe foi atribuída na gala de estreia do reality show.

"Por mais que faltem apenas duas semanas para a final, as regras da minha casa mantêm-se", atirou a Voz, anunciando que decidiu retirar mil euros a cada um dos concorrentes.

Tanto Leomarte como Gonçalo pediram desculpa por terem desrespeitado as regras e lamentaram as consequências que todos acabaram por sofrer.

Leia Também: "Cara de sonso safado". Daniela Ventura reage a vídeo de Rafael Almeida