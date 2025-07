O príncipe Harry está determinado em fazer as pazes com a família real britânica. Desta vez, o filho mais novo do rei Carlos III ter-se-á oferecido para partilhar com a monarquia a sua agenda de eventos e compromissos oficiais de maneira a evitar quaisquer conflitos com os membros da 'Firma'.

A atitude, conforme noticia o jornal The Mail on Sunday, prova as intenções do duque de Sussex em ser o mais transparente possível e acontece depois deste ter dominado a cobertura de imprensa com a sua mais recente visita a Angola deixando, desta forma, o 78.º aniversário da rainha Camilla 'na sombra'.