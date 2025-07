O príncipe Harry e Meghan Markle não têm intenções de regressar ao Reino Unido. Começaram a circular rumores que alegavam que o casal podiam estar de saída dos EUA, mas uma fonte 'desmentiu' tudo.

Se havia quem pudesse pensar que o príncipe Harry e Meghan Markle estavam a ponderar voltar para o Reino Unido, depois dos assessores do duque de Sussex e um membro da equipa do pai, o rei Carlos III, terem-se reunido, afinal não é bem assim. A People avança com a informação de que os duques de Sussex não planeiam deixar a Califórnia, onde estão a viver desde 2020 após terem deixado de ser membros seniores da família real britânica. Uma fonte disse à publicação que o casal está muito feliz a morar e a criar a sua família na Califórnia e, neste momento, não planeia sair dos EUA. Mas o duque de Sussex, de 40 anos, continuará a visitar o Reino Unido para apoiar as suas causas solidárias e patrocínios. A reunião que deu sinal de paz entre Carlos III e o filho Harry No dia 9 de julho, Meredith Maines, chefe de equipa e diretora de comunicação de Harry, e Liam Maguire, também da equipa do duqu de Sussex, reuniram-se com Tobyn Andreae, secretário de comunicação de Carlos III. A conversa aconteceu no Royal Over-Seas League, um clube privado que fica apenas a minutos da Clarence House, e focou-se na agenda formal.

Este encontro foi visto como um possível sinal de paz e quem sabe uma abertura para o monarca voltar a comunicar com o filho mais novo, uma vez que têm estado afastados nos últimos tempos.

"Foi um bom primeiro passo", disse uma fonte à People. "É sempre melhor conversar", acrescentou.

O afastamento do príncipe Harry da família real britânica

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, começaram a viver juntos no Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington, em Londres, depois de se terem casado em 2018. Antes do primeiro filho nascer, o pequeno George, em 2019, o casal mudou-se para o Frogmore Cottage, em Windsor.

Um ano depois, em 2020, recorde-se ainda, Meghan e Harry deixaram o núcleo sénior da realeza britânica e foram viver para outro país, os Estados Unido da América.

Em junho de 2021, o casal deu as boas-vindas à segunda filha, a pequena princesa Lilibet, já a morar na Califórnia.

Desde que foram viver para os EUA que o afastamento da restante família real se tornou visível. Aliás, os duques de Sussex chegaram a abordar o tema publicamente em entrevistas, como quando conversaram com Oprah Winfrey em 2021.

Ainda assim, Harry já tinha manifestado o seu desejo de reconciliar-se com a família.

Numa entrevista ao canal britânico BBC, o príncipe confessou que queria fazer as pazes com a família real. "Adoraria uma reconciliação com a minha família, não há razão para continuarmos zangados. A vida é preciosa, não sei quanto tempo resta ao meu pai, ele não me fala por causa desta questão da segurança", partilhou.

"Sinto falta do Reino Unido, é óbvio que sinto. Acho muito triste não poder mostrar aos meus filhos a minha terra natal", acrescentou. Veja ou recorde aqui.

Leia Também: Princesa belga 'ilegítima' defende príncipe Harry: "Eu percebo-o"