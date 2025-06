Brian Wilson, de 82 anos, fundador e vocalista da banda The Beach Boys, morreu de paragem respiratória, conforme revelado pela People. Wilson, que também sofria de demência, morreu a 11 de junho.

Foi revelada, esta quinta-feira, 26 de junho, a causa da morte de Brian Wilson, vocalista e fundador da banda The Beach Boys. "Paragem respiratória" foi o que levou o artista, de 82 anos, a perder a vida no dia 11 de junho deste ano, sendo que no atestado de óbito também constam outras duas condições de saúde: "cistite" e "sépsis", revela a People. Para além disso, o músico sofria também de "distúrbios neurodegenerativos, apneia obstrutiva do sono, insuficiência respiratória crônica e doença renal crônica". Foi no passado dia 11 de junho que a sua família anunciou a morte do cantor nas redes sociais.

"É com o coração partido que anunciamos que o nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu", podia ler-se na publicação.

"Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem a nossa privacidade pois a nossa família está de luto. Sabemos que estamos a partilhar a nossa dor com o mundo. Amor e Misericórdia", pediram os familiares na publicação.

Brian Wilson: Uma vida marcada pela arte da música

Brian Wilson nasceu a 20 de junho de 1942. Juntamente com os irmãos Dennis e Carl, o primo Mike Love e o amigo Al Jamine, fundaram a banda californiana The Pendletones, em 1961. A editora discográfica não gostou do nome e mudou para The Beach Boys, sem que tivesse licença para isso. Apesar de terem mudado de editora, o nome manteve-se.

Músicas como Surfin’ USA, God Only Knows, Good Vibrations e ainda Wouldn't It Be Nice tornaram-se alguns dos sucessos da banda que teve mais de seis décadas de existência.

Wilson esteve na banda até 1964, altura em que se dedicou a uma carreira a solo, tendo voltado a atuar com os colegas em 2012 para os 50 anos da banda.

Em 2024 e devido à morte da sua esposa, Melinda Ledbetter, a família do artista pediu a sua tutela, alegando que este sofria de um distúrbio cognitivo (demência). Antes disso já tinha sido diagnosticado com esquizofrenia e enfrentava problemas de saúde mental há várias décadas.

"Brian é incapaz de prover adequadamente as suas necessidades pessoais de saúde física, alimentação, vestuário ou abrigo", constava no documento a que a People teve acesso na altura.

Brian Wilson atuou em Portugal a 10 de junho de 2016, no festival Primavera Sound, no Porto, no decorrer da digressão Pet Sounds 50th Anniversary World Tour e a sua (preenchida) vida deu origem a um documentário, 'Brian Wilson: Long Promised Road', em 2021, e a uma biopic com John Cusack e Paul Dano intitulada 'Love & Mercy - A força de Um Génio', em 2014.

Brian deixou sete filhos, cinco adotados com a última mulher e três de relações anteriores, duas delas as artistas Carnie Wilson e Wendy Wilson, do grupo musical Wilson Phillips.