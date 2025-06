Os restantes membros dos The Beach Boys já reagiram à morte de Brian Wilson.

Depois da família confirmar a morte do músico e cofundador da banda, o grupo partilhou um comunicado em conjunto.

"O mundo está hoje de luto pela morte de um génio, e nós estamos de luto pela morte do nosso primo, amigo e parceiro da grande aventura pela música", lê-se.

"O Brian Wilson não era apenas o coração dos The Beach Boys - era a alma das nossas músicas", continua.

"As melodias com que sonhou e as emoção que colocava em cada nota mudou o curso da música para sempre. O seu talento sem paralelo e espírito único criou a banda sonora de tantas vidas à volta do mundo, incluindo a nossa", lê-se ainda.

"Juntos, demos ao mundo o sonho americano de otimismo, alegria e uma sensação de liberdade — música que fez as pessoas sentirem-se bem, que as fez acreditar no verão e em possibilidades infinitas", realçam.

"Continuaremos a valorizar a música atemporal que fizemos juntos e a alegria que trouxe a milhões ao longo das décadas. E embora sintamos muito a falta dele, o seu legado viverá através das suas canções e nas nossas memórias. Os nossos corações estão com a família do Brian e os seus entes queridos neste momento difícil", completaram.

