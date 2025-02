O que são peelings químicos? "Não são nada mais do que a aplicação, sobre a pele, de diferentes ácidos - um ou mais - que têm como objetivo promover a renovação das diferentes camadas da pele (epiderme e/ou derme)", explica o médico David Valverde.

"Este processo pode ou não provocar a descamação da pele – depende sempre do tipo e quantidade de produto utilizado e da zona onde for aplicado", acrescenta.

"Isto significa que mesmo que não ocorra descamação, o peeling teve a sua eficácia. Durante a aplicação pode sentir-se uma sensação de ardor que termina espontaneamente ou com a neutralização do peeling. É importante referir ainda que um peeling pode sempre ser complementado com o microagulhamento sempre que estiver indicado", refere ainda.

Em que casos posso fazer um peeling?

Seja por acne, manchas na pele ou rejuvenescimento, os peelings químicos têm diversas finalidades que se adaptam às necessidades de cada um. Entre as vantagens dos peelings, a mais convidativa é a sua vertente maioritariamente indolor e minimamente invasiva.

"É no pós-peeling que está o verdadeiro segredo para o sucesso: evitar exposição solar e manter a pele devidamente hidratada são as prioridades", adianta o médico.

Os cuidados com a pele devem consistir na aplicação de creme hidratante e protetor solar e existem ainda produtos complementares a seguir após o procedimento que podem ser recomendados pelo médico. "Quanto à exposição solar, é mais fácil evitá-la durante o inverno, sendo esta a época a ideal para aderir a esta técnica", afirma David Valverde.

Qual a altura ideal para fazer um peeling?

Apesar de não ser indicado fazer peelings químicos apenas durante as estações mais frias, é nesta altura que muitas pessoas decidem marcar procedimentos. E mais importante, é preciso marcar para um dia que permita o paciente viver o seu quotidiano sem pausas.

Para David Valverde, a quarta-feira é o "dia de eleição". "Fazendo a sessão a uma quarta-feira, o paciente consegue continuar a trabalhar e a realizar as suas tarefas diárias sem impedimentos. A descamação acontece cerca de dois dias depois, permitindo que o paciente descanse durante o fim-de-semana e não precise de sair à rua enquanto os efeitos se revelam", conclui.