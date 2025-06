Wand-erland: o massajador que transforma o relaxamento num ritual de prazer

Com um design elegante e detalhes em rose gold, o Wand-erland é mais do que um simples massajador — é uma verdadeira escapadinha mágica ao stress. O seu tamanho XXL e as 50 combinações de vibração (10 modos × 5 intensidades) permitem uma massagem profunda e personalizada, ideal para aliviar tensões ou explorar novas sensações.

Feito em silicone ultra-suave e com certificação à prova de água (IPX7), o novo brinquedo pode ser utilizado na banheira ou no duche. E graças ao seu funcionamento silencioso, proporciona uma experiência íntima e discreta.

G for Goddess 2: para despertar a deusa que há em si

Já o G for Goddess 2 é um vibrador rabbit que celebra o poder feminino com elegância e funcionalidade. Com estimulação dupla no ponto G e no clitóris, este brinquedo adapta-se a todos os corpos graças à sua haste flexível e ao estimulador envolvente. Os dois motores potentes oferecem 60 combinações de vibração (12 modos × 5 intensidades), para uma experiência verdadeiramente personalizada.

Também feito em silicone seguro para o corpo e à prova de água, o G for Goddess 2 é o companheiro ideal para momentos de prazer divino — seja a sós ou a dois.

Com estes dois lançamentos, a Satisfyer reforça o seu compromisso com o bem-estar, o prazer e o empoderamento.