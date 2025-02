De acordo com a Satisfyer, o bem-estar sexual, um pilar essencial da saúde geral, continua a ser considerado um tabu na sociedade e, por isso, a marca quer mudar esta realidade ao promover produtos inovadores e de alta qualidade que priorizam as necessidades das mulheres, enquanto incentiva conversas abertas e positivas sobre intimidade e autocuidado.

Mais do que uma marca de dispositivos de bem-estar sexual, a Satisfyer quer revolucionar a forma como as mulheres exploram o corpo. A gama de produtos da marca, desenvolvida com materiais seguros, inclui uma variedade de funcionalidades para proporcionar conforto e promover o empoderamento.

Porque é que o prazer feminino é importante?

De acordo com esta marca, ajuda a quebrar tabus. "A Satisfyer incentiva todas as pessoas a conversar abertamente sobre o tema, promovendo a confiança e a positividade corporal". A marca ainda defende que o prazer contribui para o empoderamento pessoal. "As mulheres merecem sentir controlo do seu bem-estar sexual", afirma, explicando que os seus produtos permitem que a auto-exploração de forma segura e livre de julgamentos.

Para a Satisfyer, ao descobrirem novas formas de prazer, "as mulheres ganham confiança e inspiram quem as rodeia".

Eis os produtos recomendados pela marca para ganhar mais amor-próprio e confiança:

1. Satisfyer Pro 2 Kiss

O Pro 2 Kiss combina um design elegante com uma funcionalidade potente, proporcionando uma estimulação de ondas de pressão sem contacto, através de um design discreto semelhante a um batom. Equipado com o inovador motor de potência magnética, este vibrador oferece uma estimulação precisa, ajustável e absolutamente silenciosa.

A sua tecnologia permite controlar os três níveis de intensidade, sendo que a sensação aumenta à medida que a membrana se aproxima do clítoris. Além disso, os utilizadores podem escolher entre 10 intensidades de ondas de pressão por posição da membrana, garantindo uma experiência personalizada, desde carícias suaves a um prazer intenso. Com a combinação estética, discrição e funcionalidade, o Pro 2 Kiss é um bom dispositivo para quem procura um acessório íntimo, sofisticado e versátil.

Pro 2 Kiss Pro 2 Kiss. PVP: 49.95 euros créditos: Divulgação

2. Satisfyer Spot On 3

O Satisfyer Spot On 3 combina um tamanho compacto a uma estimulação poderosa, sendo uma boa sugestão para quem está a começar uma experiência de prazer. Graças ao seu formato ergonómico, o seu corpo firme e compacto adapta-se perfeitamente à sua mão, enquanto a ponta, feita totalmente de silicone, que não agride a pele, acaricia suavemente o clítoris, transmitindo as vibrações do potente motor ao corpo.

Os 12 programas de vibração, controlados intuitivamente através dos botões +/-, proporcionam uma variedade de sensações. Para uma experiência mais personalizada, a pequena bola na ponta pode ser facilmente movida para a frente e para trás, estimulando o seu ponto de prazer com ainda mais precisão, perfeitamente adaptado ao nível da intensidade desejada. Este vibrador é à prova de água e é possível utilizá-lo no chuveiro ou na banheira.

Satisfyer Spot On 3 Satisfyer Spot On 3. PVP: 49.95€ créditos: Divulgação

3. Satisfyer G-Spot Wave 4

O Satisfyer G-Spot Wave 4 revoluciona o bem-estar sexual com a inovadora tecnologia robótica que cria ondas espirais, que imitam o movimento dos dedos a acariciar o ponto G. Com 12 programas, desde carícias suaves a toques intensos, este dispositivo oferece uma sensação realista.

Graças à textura de silicone ultra-suave, proporciona vibrações intensas sem perder a suavidade. O G-Spot Wave 4 é fácil de limpar e perfeito para ser utilizado na água. Recarregável com o cabo USB, este vibrador elegante e silencioso, proporciona uma sensação de prazer intensa no ponto G para utilizadores que procuram mais intimidade e precisão.

G-Spot Wave 4 r G-Spot Wave 4. PVP: 69.95euros créditos: Divulgação

4. Satisfyer Pro + Wave 4 Connect App

O Pro + Wave 4 proporciona uma ação dupla, ao combinar a tecnologia robótica para a estimulação do ponto G e a Air Pulse para intensificar o prazer do clitóris. O eixo flexível cria ondas espirais, que imitam o movimento dos dedos a acariciar o ponto G, enquanto a Air Pulse estimula o clitóris sem contacto, proporcionando uma experiência verdadeiramente envolvente.

Este brinquedo futurista é à prova de água (IPX7), o que permite a utilização no duche ou num banho de espuma. Com 11 intensidades de pulsação de ar e 12 programas de ondas espirais, a experiência de prazer será sempre variada e excitante. Com a aplicação Satisfyer Connect pode assumir o controlo total: sincronize o brinquedo com a sua lista de reprodução favorita, crie programas de vibração personalizados e desfrute de diversas opções para personalizar o prazer. Feito de silicone macio e seguro para o corpo, o Pro + Wave 4 proporciona um toque suave à pele. Quando necessitar de recarregar, basta ligá-lo à corrente e estará pronto para a próxima sessão.