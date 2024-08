Visto que devemos estar atentos aos efeitos do sol na nossa pele, a Geske sugere cinco produtos que lhe vão ajudar cuidar da sua e garantir os cuidados que precisa em todo o corpo.

Sonic LED Full Body Brush & Intensive Exfoliator

O dispositivo de limpeza, esfoliação e massagem SmartAppGuided™ oferece uma limpeza profunda ultra-higiénica. Com a inovadora Tecnologia de Pulsação SmartSonic, oito modos de limpeza diferentes e almofadas de silicone ultra-suaves, é perfeito para a rotina diária de cuidados da pele. O design flexível com uma pega telescópica ajustável e uma cabeça de limpeza amovível e fácil de trocar torna os cuidados com a pele ainda mais eficientes.

Após a limpeza, uma massagem com a Tecnologia de Massagem Youthful Full Body Glow revitaliza e refirma a pele. A luz LED vermelha com a de Regeneração Ativa de Luz Vermelha proporciona uma dose extra de relaxamento.

PVPR: 79,95 €

Cool & Warm Duo Eye Massager

Este duo estimula simultaneamente as duas metades do rosto e é, por isso, super eficaz. Graças ao sistema Cryo Deep Cooling Revitalising e Pore-Opening Deep Warming, os massajadores, adaptados à zona sensível dos olhos, fazem desaparecer num instante as olheiras e o inchaço sob os olhos. O Pore-Opening Deep Warming System aquece a pele durante a massagem. Isto promove a circulação sanguínea, acelera a absorção de nutrientes e oxigénio e estimula o fluxo linfático.

Um destaque é o High Efficiency Depuffing System, que arrefece suavemente a pele e revitaliza-a em apenas alguns segundos. Graças ao design ergonómico e à manga de proteção em silicone, a pele do contorno dos olhos pode ser massajada de forma ideal.

PVPR: 29,95€

Sonic Full-Body Brush & Intensive Exfoliator

É o companheiro de beleza de todos os dias: o aparelho é um limpador, massajador e esfoliante num só e garante uma pele suave e macia em todo o corpo. A combinação da inovadora tecnologia SmartSonic Pulsation Technology com oito modos de limpeza diferentes e as almofadas de silicone ultra-suaves e ultra-higiénicas, que removem eficazmente a sujidade, o excesso de oleosidade e os resíduos de maquilhagem dos poros, torna-o particularmente agradável para a pele.

Graças ao design flexível e à Tecnologia de Esfoliação Intensiva, o combate a pontos negros, manchas e calosidades nos pés, cotovelos e joelhos é muito fácil - para uma pele suave e uniforme em todo o corpo.

PVPR: 69,95€

Cool & Warm Eye Massager

Adaptado à zona sensível dos olhos, o dispositivo com o Sistema Cryo Deep Cooling Revitalising e o Sistema Pore-Opening Deep Warming ajuda a minimizar as olheiras e os papos debaixo dos olhos e promove a circulação sanguínea. Também acelera a absorção de nutrientes e oxigénio. Além disso, o High Efficiency Depuffing System arrefece e revitaliza suavemente a pele. O efeito de arrefecimento e aquecimento sem pilhas é facilmente obtido colocando o aparelho num banho de água quente ou brevemente no frigorífico.

PVPR: 19,95€

Sonic Cool & Warm Face & Body Massager

O Sonic Cool & Warm Face and Body Massager SmartAppGuided™ é um dispositivo de spa profissional para todo o corpo e, por isso, um companheiro particularmente bom para a sua rotina de cuidados da pele nas férias. Equipado com tecnologias inovadoras, o aparelho melhora a absorção de cremes e séruns, entre outras coisas. O sistema de arrefecimento e revitalização High Efficiency Depuffing System também faz parte da gama de funções.

PVPR: 39,95€