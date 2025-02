Para as mulheres, a marca destaca a camisa com folhos que adiciona um cool twist a qualquer look. E, não se esqueça: as camisas denim são clássicos intemporais.

Sugestoes full denim pepe jeans créditos: Divulgação

Para os visuais masculino, a marca considera os jeans de lavagem escura são um essencial em todos os guarda-roupa. Esta peça é a escolha perfeita para criar outfits modernos e minimalistas.