Com opções desde 15,99€, a La Redoute apresenta várias sugestões de looks para deslumbrar na noite de passagem de ano e entrar em 2025 com muito estilo.

Veludo: sinónimo de verdadeira sofisticação intemporal

O veludo, símbolo de luxo e de conforto, é uma das grandes apostas para os looks de passagem de ano. Desde os vestidos ajustados a calças e blazers, este tecido confere uma elegância instantânea. Preto, castanho-avermelhado e verde-água são os tons mais utilizados, e que podem ser combinados com detalhes mais acetinados, como uns sapatos metálicos para um toque moderno e glamoroso. Depois da passagem de ano, um blazer em veludo pode ser combinado com uma calças de ganga, para um look descontraído com um toque de elegância.

Veludo: sinónimo de verdadeira sofisticação intemporal créditos: Divulgação

Brilhos e lantejoulas: uma verdadeira declaração de estilo

Os brilhos são indispensáveis para criar um look impactante sem grande esforço. Dos vestidos com lantejoulas que captam a luz e se destacam em qualquer ambiente festivo, aos conjuntos de duas peças que mais tarde podem ser reaproveitadas e conjugados com outras roupas do seu armário – há muitas opções. Enquanto os tons metálicos, como prata e dourado, são clássicos, lantejoulas coloridas trazem um ar divertido e contemporâneo.

Brilhos e lantejoulas: uma verdadeira declaração de estilo créditos: Divulgação

Rendas: charme e feminilidade numa só peça

As rendas são sinónimo de romantismo em qualquer visual. Um vestido curto com um decote em renda e mangas compridas pode ser a escolha ideal para quem pretende um look sofisticado com um toque clássico. Acessórios discretos e uma clutch minimalista podem ser os complementos certos para manter o foco no detalhe da peça principal.