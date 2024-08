Com uma fivela em tartaruga, as Havaianas You Paraty Buckle Turtle (36€) vão complementar os melhores looks deste verão. Um modelo simples, que se adapta a várias ocasiões, tornando o visual mais sofisticado. Esta versão ainda se encontra disponível em bege e castanho.

Havaianas You Paraty Buckle Turtle créditos: Divulgação

Perfeitas para brilhar em todos os momentos, as Havaianas Twist Metal (36€) têm um acabamento metalizado e um grande detalhe metálico e geométrico na união das tiras, dando um toque de elegância. Disponível em dois tons, este modelo funciona para uma ida à praia, um jantar, um passeio pela cidade ou até mesmo para uma festa, garantindo o conforto necessário.

Havaianas Twist Metal créditos: Divulgação

Os produtos estão disponíveis nas lojas físicas e site da marca.