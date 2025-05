Depois do Boston (fechado), Madrid (com uma tira) e Arizona (com duas tiras), a Birkenstock acaba de relançar o Florida e convida todos os fãs a embarcar nesta nova era que junta estilo e conforto.

Lançadas há 44 anos, as sandálias Florida destacam-se pelo seu design de três tiras e pela sua simplicidade, conforto e versatilidade, adaptando-se facilmente a diferentes estilos e guarda-roupa.

O relançamento deste modelo, que acontece este mês, tem como objetivo celebrar aqueles que são os pilares da Birkenstock – funcionalidade, craftsmanship e conforto – mas com uma abordagem mais moderna e fresca.

Florida Birkenstock créditos: Birkenstock divulgação

Desta forma, estas sandálias pretendem ser o novo protagonista da estação e apresentar-se como uma alternativa aqueles que já são os ícones criados por Karl Birkenstock, os modelos Madrid, Arizona e Boston.

A pensar na nova temporada de calor, a marca centenária alemã fez uma reinterpretação deste calçado que surge com uma silhueta refinada e tiras mais finas. A palminha, confecionada em cortiça e latex de alta qualidade, mantém-se inalterável adicionando conforto e estabilidade durante o dia e respeitando a anatomia natural do pé.

A par do seu design único e inovador, este modelo unissexo é apresentado numa vasta variedade de cores, texturas e materiais premium que vão fazer com que este sejam um dos destaques do seu look.

Florida Birkenstock créditos: Birkenstock divulgação

O nobuck é o material de eleição para esta estação que surge numa grande variedade de tonalidades e acabamentos onde se destacam o pure sage, sandcastle, high shine black e high shine ecru. Mas as novidades não param por aqui.

Esta novidade está disponível ainda nas versões birki-flor, flex vegan e exquisite que vão sendo atualizadas que vão sendo atualizadas de estação para estação. Por exemplo, o exquisite integra dois detalhes diferenciadores: uma fivela dourada em meia-lua e uma palminha revestida a couro.

Veja aqui toda a coleção aqui.