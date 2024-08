Rihanna aposta no animal print com chinelos da colaboração Havaianas x Dolce & Gabbana

Rihanna apostou na tendência do momento para passear com o seu marido, o rapper A$AP Rocky, na sua ilha natal das Caraíbas, Barbados. A cantora optou por um vestido curto e justo com estampado zebra verde e castanho.

Para acompanhar o vestido de mangas curtas, Rihanna apostou numa mala com o mesmo padrão que proporcionou um look coordenado do qual ainda se destacam os chinelos de estampado leopardo da colaboração exclusiva de Havaianas e Dolce & Gabbana.

Havaianas e Dolce & Gabbana Chinelos Havaianas e Dolce & Gabbana créditos: Divulgação

A junção do espírito brasileiro da Havaianas e do luxo italiano da Dolce & Gabbana resultou num par de chinelos que reflete excelência e sofisticação, estando em perfeita harmonia com o estilo icónico de Rihanna.

Os quatro modelos inspiradores desta coleção exclusiva encontram-se esgotados, mas é possível encontrar outras propostas semelhantes. Desde as Havaianas Slim Animals (32€), às Havaianas Top Animals (21€), com tiras mais grossas, até às famosas e elegantes Havaianas Square Velvet (36€), de ponta quadrada, são vários os modelos que a marca tem disponível.