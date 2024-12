Rita Ora voltou a juntar-se à Primark para a criação de uma coleção festiva repleta de propostas que lhe vão permitir brilhar ainda mais nos próximos eventos natalícios que tem na sua agenda.

O looks elegantes e chiques que marcaram a Semana da Moda de Paris foram a grande inspiração por detrás deste lançamento onde será possível encontrar propostas clássicas e intemporais.

Esta linha é composta por 133 peças que se dividem entre vestuário, calçado e acessórios que foram criados por Rita Ora juntamente com a sua mãe, Vera, que foi uma das caras da nova campanha publicitária e é a prova viva de estes looks se adaptam a qualquer armário e a qualquer idade.

Rita Ora x Primark créditos: Primark divulgação

"Estou muito entusiasmada por lançar a minha nova coleção com a Primark. Tem tantas energias diferentes, especialmente os looks para a noite, que te deixam preparada para todas as ocasiões - jantar, bebidas ou ir para a pista de dança! Quer seja mais brilhante ou mais discreta, temos casacos, temos texturas, temos todas as opções!", dissa Rita Ora em comunicado sobre esta parceria de moda que completa um ano.

Para além de peças de alfaiataria - composta por fatos, calças e blazers - , os vestidos são a grande estrela deste lançamento sendo possível encontrar opções que se adaptam a todos os gostos e estilos, como é o caso de mini, midi e compridos. Um dos destaques vai para o mini vestido preto que se destaca por incorar um detalhe muito feminino - um pequeno laço nas costas - e que é a peça preferida da cantora britânica.

Rita Ora x Primark créditos: Primark divulgação

De forma a conferir um toque mais requintado a esta coleção, apostou-se em tecidos como a renda, o cetim, lantejoulas, metalizados e pele sintética. Apesar de grande parte das suas propostas serem dominadas pelo preto, a marca adicionou um toque trendy ao incorporar aquela que é a cor da estação: o bordeaux.

Clique na galeria e veja algumas peças da coleção que já está disponivel online e em todas as lojas Primark.