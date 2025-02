De forma a antecipar a chegada da primavera, a Primark e Paula Echevarría acabam de lançar uma coleção que a vai fazer sonhar com os dias quentes e cheios de sol.

Nesta nova parceria, intitulada "Primark presents Paula Echevarría", a it girl espanhola e a gigante de moda irlandesa apostaram em peças versáteis, frescas e confortáveis que facilmente podem ser combinadas entre si.

Dos mais de 100 itens de vestuário, calçado e acessórios que compõem este lançamento destacam-se os estampados florais e bordados - que são uma presença habitual nesta temporada e que podem ser usados em look integral - e looks com toque preppy athleisure, como as mini saias plissadas, as sweatshirts com decote em bico caneladas e os bonés.

Sempre atenta às últimas tendências, não podiam faltar vários itens de vestuário que têm dominado o guarda-roupa feminino durante a última temporada: a camurça castanha e o casaco acolchoado com estampado floral.

Com preços entre os 3 e os 36 euros, a coleção Primark presents Paula Echevarría já está à venda em todas as lojas Primark e online.