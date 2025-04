Criada em 2015, a +351 é uma marca de roupa portuguesa que nasceu pelas mãos da designer e surfista de competição Ana Penha e Costa com o objetivo de criar peças premium, sustentáveis e unissexo que podem ser usadas em qualquer ocasião.

Dada a sua paixão por este desporto aquático radical, todas as coleções, que se destacaram desde o início pelo seu posicionamento cool e autêntico, têm no mar, nos oceanos e na cidade de Lisboa a sua principal fonte de inspiração e esta temporada primavera/verão 2025 não é excepção.

A par da linha Essentials – que existe durante todo o ano e onde é possível encontrar itens básicos como t-shirts, camisolas de manga comprida, sweatshirts, camisas e casacos canvas -, todas as temporadas a +351 tentar arriscar através das coleções cápsulas criadas em parceria com diferentes artistas e dos vários lançamentos que vão chegando às lojas no início de cada estação.

+351 spring/summer 2025 créditos: João Hasselberg

"Seashell" é o nome da mais recente coleção da marca que tenta trazer um pouco do mistério e da beleza do fundo dos oceanos para as peças de vestuário e acessórios primavera/verão. As conchas, que aparecem estampadas em t-shirts, boardshorts ou calças, convivem com mensagens como ‘Sun is Life’ e o icónico padrão das riscas em versões coloridas.

O azul, framboise, verde e violeta são as tonalidades da estação que surgem em versões desbotadas e suaves, como se tivessem sido beijadas pelo sol, e que podemos descobrir em opções como rugby polos, camisolas com capuz, calças chinos ou casacos baseball. Feitas em Portugal com algodão 100% orgânico, todas as peças primam pelas silhuetas baggy e relaxed fit que adicionam conforto à coleção.

A par do vestuário descontraído e confortável, outro segmento importante para a marca são os acessórios. Óculos de sol, cintos, tote bags, bonés, bucket hats e bijuteria banhada a ouro são algumas das opções disponíveis para completar o seu look.

A marca, que sempre teve como objetivo a internacionalização, tem muitas novidades na manga para 2025. Entre maio e julho, a +351 vai inaugurar a sua primeira loja pop-up no bairro parisiense Le Marais, que vai permitir aproximar-se de todos aqueles que se revem no espírito da marca mas vivem além-fronteiras.

Descubra toda a coleção aqui.