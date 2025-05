Entre azeitonas, bordados e cante, Nuno Gama trouxe a beleza e a tradição do Alentejo até Lisboa

Na sua última coleção "É Tão Grande o Alentejo" Nuno Gama mergulhou a fundo naquela que é a cultura alentejana onde descobriu as tradições, os costumes, a gastronomia e as gentes desta terra. “Perceber a vida das pessoas, os desgostos, as vivências, as esperanças e os sonhos é especial. É quase como nos reencontrarmos como seres humanos”, afirma em entrevista ao SAPO Lifestyle.

Apesar dos longos meses de trabalho e pesquisa a que esta coleção composta por 49 looks obrigou, o designer natural de Azeitão refere que o processo criativo se desenvolveu com muita naturalidade devido à proximidade e fascínio que sempre manteve com esta região de Portugal.

Nuno Gama créditos: Miguel Amorim

“Eu cresci no meio destas tradições e de ver coisas que eram passadas da avó para a filha e assim em diante. De geração em geração ia-se ensinando ‘Isso não se faz assim’, ‘Isto está mal feito. Vamos desmanchar’, ‘Vamos fazer um tapete bonito para o chão’. São histórias de amor intermináveis e são coisas que têm a ver com a minha essência, com tudo aquilo que eu experienciei e absorvi enquanto criança dessa gente toda”, começa por explicar sobre as propostas apresentadas no dia 3 de maio no Hotel Corinthia em Lisboa. “A minha intenção não é reproduzir as coisas como elas são. A minha intenção é perceber que magia é que opera em mim e o que é que eu faço com isso.”

Para a primavera/verão 2025, Nuno Gama dá-nos a conhecer aquela que é a sua visão apaixonante do Alentejo que resultou numa coleção cheia de vida, cor e de detalhes. Esta temporada foi buscar muitas das tonalidades que podemos encontrar tanto nos trajes tradicionais masculinos como nas paisagens alentejanas, como é o caso do castanho, do verde e do branco.

Nuno Gama créditos: Miguel Amorim

Contudo, a grande estrela desta linha é a multiplicidade de estampados e de bordados que surgem em looks integrais ou sobrepostos entre si. Os tecidos de chita, xadrez, riscas e flores estão presentes em camisas de manga curta, calções, jeans ou nas dobras das calças. A estas propostas junta-se o patchwork que, nos últimos anos, tem vindo a ser uma presença assídua nas criações masculinas da marca e esta estação é possível descobrir em blusões bombers e blazers. “Esta é uma forma de fazer coisas diferentes e exclusivas. Quando eu levo as peças para a máquina elas são todas iguais. Ao fazer o recortado e aplicado à mão, as coisas adquirem um carácter e uma riqueza completamente diferentes.”

Nuno Gama créditos: Miguel Amorim

Outro elemento que nos remete para o Alentejo é a azeitona, desenhada nas costas de casacos, estampada em t-shirts e sweatshirts, que serve para deixar uma mensagem e reflexão sobre o atual estado do mundo. “As azeitonas têm uma dupla mensagem. A oliveira é um símbolo de paz e uma coisa que me entristece imenso é termos o mundo virado às avessas. Há gente a exterminar outra, cheia de ódio e de formas muito agressivas, que é algo que eu não posso aceitar.”

O mobiliário tradicional alentejano pintado à mão surge reinterpretado em cima da passerelle em roupa e calçado que contaram com uma participação muito especial. “A D. Etelvina Santos, que pintou estas peças, é a senhora que, todos os dias, pinta mobílias. São exatamente os mesmos motivos que ela faz no mobiliário”, conta sobre esta arte em vias de extinções resgatada nesta coleção.

Nuno Gama créditos: Miguel Amorim

Tendo em conta as temperaturas altas que se fazem sentir durante a primavera/verão, os tecidos leves, frescos e confortáveis ganham protagonismo através do linho, algodão e linho tipicamente alentejano. O conforto, aliás, sempre foi um dos pilares da marca que, temporada após temporada, tem a preocupação de criar peças de vestuário e acessórios que, sem perder a simplicidade e a elegância, se conseguem adaptar a todas as ocasiões da vida do homem Nuno Gama. Sair da sua zona de conforto é, para o estilista português, um exercício constante que lhe permite chegar mais longe, seja até “a novos clientes, melhores e mais vendas ou evoluir no produto e na sua qualidade.”

Nuno Gama créditos: Miguel Amorim

Os acessórios também ganham destaque em cima da passerelle através de bandanas vermelhas e brancas, bucket hats com bainha desfiada e lenços bordados atados com um nó ao pescoço. É precisamente nas peças bordadas que Nuno Gama encontra aquela que é a sua criação predileta. “O blazer com as costas bordadas em ponto cru. Quando o vi pensei ‘porque é que não fiz este blazer no meu tamanho para ficar com ele para mim’[risos]”, conta.

Entre azeitonas, bordados e cante, Nuno Gama trouxe a beleza e a tradição do Alentejo até Lisboa créditos: Miguel Amorim

E porque Alentejo é sinónimo de cante alentejano, o desfile terminou com um momento musical onde um grupo de homens e mulheres entoaram, a altos pulmões e ritmo lento, o tema de Dulce de Pontes que serviu de inspiração a esta coleção. “Eles foram a cereja no topo do bolo. Sem o cantar do ‘É Tão Grande o Alentejo’ não tem o mesmo impacto. Durante seis meses ouvi esta canção seis milhões de vezes, no mínimo, e hoje estava completamente arrepiado e emocionado.”

