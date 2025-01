A +351 acaba de lançar uma coleção exclusiva em parceria com a organização internacional Sea Shepherd, um movimento que tem como missão a proteção dos oceanos. Esta colaboração não só reflete uma ação de consciencialização ambiental, como também alia a moda sustentável a uma causa nobre e urgente, que vai ao encontro dos valores de muitos consumidores modernos.

A Sea Shepherd é uma organização internacional sem fins lucrativos, fundada em 1977, dedicada à proteção da vida marinha. Combate atividades ilegais como a pesca predatória e a poluição, com operação em mais de 20 países. Através de ações diretas e campanhas educativas, procura preservar os oceanos e promover a sustentabilidade, contando com o apoio de voluntários e parceiros comprometidos com a causa.

A coleção, disponível em edição limitada, é composta por peças como t-shirts, sweatshirts, hoodies, casacos e bonés, todos com designs que fazem referência à luta da Sea Shepherd contra a pesca ilegal e a preservação dos oceanos. Cada item não é apenas uma peça de vestuário, mas também uma forma de ativismo, já que 17,5% das vendas serão doadas diretamente para as operações da organização em Portugal.

Com preços a partir de 55 até 200 euros, a coleção está disponível nas lojas da +351 em Lisboa (Chiado, Cais do Sodré e LX Factory), na Quinta Shopping em Almancil e online, permitindo que as clientes se juntem à causa, independentemente da sua localização.

Esta colaboração entre +351 e Sea Shepherd surge como um exemplo de como a indústria da moda pode contribuir para a preservação do meio ambiente. Num momento em que cada vez mais consumidores procuram opções conscientes e alinhadas com os seus valores, esta coleção representa a união entre estilo e sustentabilidade.

Ao adquirir uma destas peças, o consumidor não está apenas a renovar o seu guarda-roupa, mas também a fazer a diferença na proteção dos mares e da vida marinha. Uma verdadeira combinação entre moda e responsabilidade social, para quem se preocupa com o planeta, mas sem abrir mão da estética.