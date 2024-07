No início de julho, Joana Astolfi e a +351 apresentaram La Dolce Vita: uma coleção cápsula de moda que pretende celebrar os pequenos momentos vividos durante o verão.

Para aquela que é a sua primeira colaboração, a arquiteta e a marca portuguesa apostaram na criação de oito peças de roupa e acessórios que capturassem a essência desta estação do ano.

"Quando aceitei o desafio, comecei imediatamente a pensar qual poderia ser a linguagem e o tema. Sempre fui muito ligada à ideia de work hard, play hard, dos pequenos prazeres da vida e da celebração das coisas simples", explica Joana Astolfi sobre esta colaboração do seu estúdio com a marca portuguesa.

T-shirts, casacos, calças e meias são algumas das opções em algodão orgânico que compõem do lançamento La Dolce Vista by Astolfi que conta com uma produção limitada e cujos looks podem ser usados em look total ou em separado.

O azul forte e o cru foram as cores escolhidas para esta linha colaborativa onde não faltam peças estampadas e com padrão onde se destacam diferentes motivos divertidos que prometem não deixar ninguém indiferente.

"Os pequenos ícones e símbolos — como o casal a dançar, o chapéu de sol, o gelado, o limão, as conchas, a minha boca com o sinal, o avião de papel (aliás, a única tatuagem que tenho até hoje). Tudo surgiu naturalmente e como alegorias das viagens, da aventura, da tal dolce vita que me representa e faz parte do meu modo de ser e pensar", adianta a também artista.

Com preços entre os 18 e os 190 euros, a coleção +351 X La Dolce Vista by Astolfi já está à venda online e nas lojas físicas da marca +351 no Chiado e no Cais do Sodré.