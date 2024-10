Se é fã de castanho chocolate e está à procura de peças low-cost aconchegantes para adicionar ao seu armário este outono/inverno, vai gostar de saber que esta é a cor dominante da coleção de Paula Echevarría para a Primark que acaba de chegar às lojas.

Mantendo o foco em peças intemporais e que são capazes de se manter no seu armário temporada após temporada, a it-girl espanhola criou uma coleção onde os básicos versáteis convivem com itens com personalidade.

Composta por mais de 100 de peças de vestuário, malas, calçado e acessórios, nesta colaboração poderá encontrar vestidos, cardigans, conjuntos de malha, saias midi, camisas, fatos de treino e várias opções de casacos e blusões, como é o caso da canadiana com capuz, do bomber.

É de destacar que esta coleção está repleta de texturas e materiais que conseguem trazer mais aconhego quando as temperaturas descem, como é o caso do pêlo, imitação de camurça e da pele de carneiro.

Para além do castanho chocolate, do bege e do branco, o xadrez e losangos são os padrões dominantes que convivem com o cinzento e o preto em peças de alfaiataria que podem combinadas entre si ou usadas separadamente. O metalizado e o prateado, que também surgem em vestidos e tops, são um bom aliado para os eventos festivos que marcam esta temporada.

Um misto de propostas clássicas, confortáveis e modernas marcam a secção de calçado onde não faltam sapatos rasos, ténis, sandálias de salto alto, botas de cano alto e chinelos com pêlo. No campo dos acessórios irá encontrar protetores de orelhas revestidos com pêlo, luvas forradas, boinas com pala, bandoletes, gorros e cachecóis.

Com preços entre os 4,00 e os 40,00 euros, a coleção Primark presents Paula Echevarría já está à venda nas lojas físicas da marca e online.