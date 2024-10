A Primark abriu esta quinta-feira as portas da sua nova loja na cidade do Montijo, no Centro Comercial Alegro Montijo.

Resultante de um investimento de mais de 6 milhões de euros, esta inauguração é a 11ª loja da marca em Portugal e dá início ao plano de expansão e investimento de 40 milhões de euros da empresa no mercado nacional, que prevê ainda a abertura de mais três lojas em Portugal. A abertura da Primark Montijo criou mais de 70 novos postos de trabalho na comunidade local. Há já sete anos que não abria nenhuma loja Primark em Portugal.

Com mais de 2.460m2 de espaço comercial, num só piso, a nova loja oferece uma vasta gama de produtos, desde os essenciais para o dia a dia, como gangas e roupa de dormir, até às últimas tendências em moda, beleza e lifestyle, tudo a preços acessíveis.

Os clientes da Primark Montijo também vão poder conhecer a coleção mais recente da marca, desenvolvida em parceria com a atriz e influencer espanhola Paula Echevarría, que inclui vestidos de festa versáteis, malhas aconchegantes e casacos de outono elegantes.

A nova loja do Montijo apresenta um estilo moderno com pavimento de betão polido e o azul icónico da marca integrado no design da loja. Caixas de luz brilhantes e ecrãs digitais contribuem para o aspeto moderno da loja, ao mesmo tempo que dão vida às últimas coleções ao longo da loja.

Desenhada de forma a estimular todos os sentidos, a loja apresenta um aroma distinto e uma banda sonora selecionada, proporcionando uma experiência de compra única aos clientes. E há uma estreia para a Primark Portugal, pois a loja do Montijo irá ter caixas self-checkout.

Para além das tradicionais caixas de pagamento, os clientes vão ter ao seu dispor 12 sistemas self-checkout, que vão permitir aos mais apressados pagar comodamente as compras com cartão.

"A nossa equipa tem trabalhado arduamente na abertura da nova loja para os nossos clientes e quero lhes agradecer por todo o incrível trabalho que fizeram, estamos todos muito orgulhosos da nossa nova e bonita loja", partilha Nelson Ribeiro, Head of Sales da Primark Portugal.

Para o Territory Director do Alegro Montijo, Miguel Ramos, a Primark fortalece o "mix comercial" do centro comercial, acrescentando igualmente mais dinamismo.

Em junho, a Primark anunciou um investimento de mais de 40 milhões de euros em Portugal com a abertura de quatro novas lojas em quatro cidades diferentes e a ampliação da loja Primark Colombo, em Lisboa.

Depois da abertura da primeira loja no Montijo, seguem-se as próximas aberturas em Guimarães, Viseu e Covilhã. Com este investimento, a Primark Portugal vai crescer para 14 lojas, aumentando o seu espaço comercial em mais de 30% e criando mais de 500 novos postos de trabalho em todo o país.