"A beleza está na simplicidade". É com este mote que a Natura apresenta o seu Lookbook Primavera 2025. A marca incentiva a sua comunidade a seguir um estilo de vida mais calmo, em sintonia com a natureza e as suas raízes, a desfrutar da simplicidade e beleza da vida rural.

Coleção primavera da Natura convida-nos a reconectar com a natureza e a viver devagar créditos: Divulgação

Numa coleção confortável e desapegada, o styling deste Lookbook surpreende com as suas misturas e camadas, com o inesperado no simples, seja em looks mais básicos ou mais ecléticos, com um resultado muito trendy e um estado de espírito effortless. Tudo com a versatilidade e leveza a que a marca já nos habituou.

Carmo Sousa Lara e Carminho Queiroga são as protagonistas da campanha que, num ambiente descontraído, a rotina campestre, representam o visual Natura, numa perfeita conexão entre si, tranquilas, contemplativas, confortáveis e acima de tudo, seguras de si.

Os vestidos fluídos são as estrelas da coleção e podem ser conjugados com coletes, casacos ou usados simplesmente como peça única. Os padrões florais e a paleta de cores suaves sugerem dias bem passados e ambientes que chamam pela contemplação da natureza.

As jardineiras de ganga são um dos grandes destaques da coleção. Combinadas com camisas e blusas com detalhes delicados, assim como as calças e saias de diversos materiais e design garantem um conforto irresistível para as mais variadas atividades do dia-a-dia.

A coleção da Natura inclui uma das peças chave da estação, o blazer. Com um design fluído e descontraído, materiais confortáveis e cores suaves, assenta na perfeição nos looks primaveris. Conjugado com calças, saias ou até vestidos, está garantida uma dose extra de elegância.