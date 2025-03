Repensada ao abrigo de um novo conceito comercial com assinatura do reconhecido arquiteto e fundador do RAAD ArchiDesign Studio, Rodrigo Abreu, a nova loja da marca de viagem norte-americana conta agora com um design mais clean e sofisticado que nos transporta para uma atmosfera de luxo descontraído, graças ao uso de tons taupe e mármore travertino.

Samsonite reabre em Cascais com conceito inovador créditos: Divulgação

Com 140 metros quadrados, o novo espaço divide-se em zonas de exposição distintas, de forma a proporcionar uma experiência de compra mais envolvente e personalizada. Adicionalmente, a loja conta ainda com o serviço de personalização a relevo, permitindo tornar cada artigo ainda mais único e especial.

Samsonite reabre em Cascais com conceito inovador créditos: Divulgação

Esta reabertura integra uma estratégia de expansão a nível nacional, consolidando assim a presença da marca em Portugal e reforçando o seu compromisso com a excelência no retalho.

A loja está localizada no piso 0 do CascaisShopping e conta com as mais recentes e icónicas coleções da Samsonite.