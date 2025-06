Com 132 metros quadrados distribuídos por dois pisos, o novo espaço oferece uma experiência de compra diferenciada, onde o design contemporâneo e as narrativas visuais contam a história da marca e o seu posicionamento nas áreas do desporto e lifestyle.

A loja apresenta uma seleção de calçado e vestuário pensada para agradar tanto aos amantes das últimas tendências de moda urbana como aos atletas que procuram desempenho e inovação. Desde modelos icónicos a coleções técnicas, a oferta reflete o compromisso da New Balance com a qualidade e a versatilidade.

Aberta todos os dias das 10h00 às 20h00, a nova loja no Chiado promete tornar-se um ponto de referência para os fãs da marca e para todos os que procuram estilo e funcionalidade no centro de Lisboa.

New Balance. Nova loja

Quatro modelos icónicos da New Balance para usar nos festivais de verão

E com a chegada do verão e da tão aguardada temporada de festivais, a New Balance apresenta também quatro modelos icónicos que prometem marcar presença tanto pela estética como pela funcionalidade — ideais para quem quer dançar, caminhar e viver cada batida com autenticidade.

740: o charme do retro com um toque moderno

Com uma nova color way em cinza, o modelo 740 combina um visual nostálgico com conforto e versatilidade. Perfeito para quem quer destacar-se com um look urbano e intemporal.

new balance Modelo 740 créditos: Divulgação

9060: ousadia futurista com conforto elevado

As 9060 fundem o passado com uma estética futurista. A silhueta robusta, a sola volumosa e os detalhes marcantes tornam este modelo uma escolha arrojada para quem quer dançar até de madrugada com estilo e confiança. Os materiais premium garantem respirabilidade e conforto durante todo o dia.

 9060 Modelo 9060 créditos: Divulgação

1906: o clássico reinventado em tons pastel

Para quem prefere um look mais subtil mas igualmente marcante, as 1906 surgem agora em tons pastel, uma das grandes tendências da estação. Com estrutura estável, amortecimento e um design respirável, são perfeitas para quem quer manter a atitude sem comprometer o conforto.

1906: o clássico reinventado em tons pastel Modelo 1906 créditos: Divulgação

550: o favorito intemporal

O icónico 550 está de volta com uma nova cor, mas com a receita de sempre: perfil baixo, visual retro e itemporalidade. Simples, sólido e versátil, este modelo é ideal para quem quer um look com personalidade que resista a horas de música e movimento.