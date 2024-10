Para este outono, a New Balance apresenta novas cores e designs em modelos clássicos que se adaptam a qualquer estilo e modo de vida. Assim, há opções tanto para quem aprecia looks casual como para quem adora desporto.

Descubra os novos modelos da New Balance para a temporada outono/inverno 2024: créditos: Divulgação

327: Um clássico dos anos 70 com um toque moderno

PVP: 130 euros

Disponível em três cores arrojadas, o modelo 327 inspira-se no estilo retro dos anos 70, reinventando-o para o streetwear contemporâneo. O N ousado dá um toque revigorado ao clássico intemporal. Cómodos e repletos de estilo, estas novas sapatilhas na cor verde, laranja e azul esperam querem dar um toque especial ao seu visual.

Dica de estilo: Combine os 327 com umas calças chino ou de ganga para um look casual-chic, perfeito para o dia a dia ou para um passeio ao fim de semana.

T500: O minimalismo que nunca sai de moda

PVP: 130 euros

Com um design simples e elegante, o T500 adapta-se a qualquer ocasião. Seja para um visual descontraído ou para um mais composto, este modelo fica bem em qualquer armário.

Dica de estilo: Utilize-os com um look monocromático para um visual clean e sofisticado.

550: O melhor do retro

PVP: 150 euros

Para quem prefere uma estética mais retro, o modelo 550 dá um twist aos designs originais dos anos 80, modernizando-os para que se adequem às necessidades atuais. Originalmente desenhado para o basquetebol, brilha agora em três novas cores.

Dica de estilo: Para um look streetwear atual, combine o 550 com peças oversized.

1000: O moderno que transmite estilo

PVP: 180 euros

A nova versão das 1000 traz dos arquivos um clássico do início do milénio. Lançadas inicialmente em 1999, este modelo encarnava o estilo arrojado e futurista da época, com um design aerodinâmico, mas com muito detalhe.

Nesta temporada o destaque vai para o 1000MC, perfeito para looks desportivos ou casuais que precisem de um toque de cor extra.

1906: O regresso do ícone

PVP: 170 euros

Um dos grandes destaques da nova coleção é o 1906, que tem agora duas novas cores, sem sair da característica paleta de cores ousadas. Esta sapatilha adapta-se ao estilo de vida mais ativo e complementa qualquer look.

Dica de estilo: Perfeito para looks athleisure, que misturam estilo desportivo com uma vibe urbana.

475: Versatilidade em cada passo

PVP: 130 euros

O 475 está agora disponível em quatro novas cores, cinza, azul, verde e lilás. Este é um modelo unissexo capaz de encaixar na sua rotina. Seja para uma caminhada ou para um visual mais descontraído, estas sapatilhas são perfeitas.

WRPD: O modelo Chunky ao qual não vai resistir

PVP: 130 euros

O WRPD, disponível em cinza e rosa pastel, é um modelo unissexo que combina delicadeza e conforto. O design conceptual exclusivo dos WRPD Runner ganha vida através da combinação de proporções exageradas e limitação minimalista. Apesar da sua silhueta chunky, esta nova silhueta sugere uma sensação de leveza a cada passada.

Running: Treino com a máxima performance

Combinando tecnologia avançada e um design inovador, seja para um terreno liso ou trilhos mais complexos, os modelos da New Balance estão prontos para qualquer desafio.

Fresh Foam X Hierro v8: Para quem leva à letra a expressão "ir pelo caminho menos percorrido"

PVP: 160 euros

Piso irregular, resíduos e humidade são desafios ímpares, que exigem uma construção especializada do teu calçado. O Fresh Foam X Hierro v8 é o modelo ideal para os aventureiros que procuram conforto e durabilidade. Equipado com tecnologia Fresh Foam, este modelo unissexo é perfeito para trilhos e corridas ao ar livre.

Fresh Foam X 1080: Para quem leva a corrida a sério

Se o seu foco é desempenho em longas distâncias, o Fresh Foam X 1080 é a escolha certa. A entressola em espuma Fresh Foam X, composta aproximadamente por 3% de materiais de conteúdo biológico, prometem uma experiência de amortecimento positiva. Os materiais de base biológica são fabricados a partir de fontes renováveis para ajudar a reduzir a nossa pegada de carbono.

PVP: 190 euros

Tendências de Roupa Desportiva: Estilo e funcionalidade

Para além das sapatilhas, a New Balance destaca-se também nas tendências de roupa desportiva. Eis as tendências que este a marcar o ano, segundo esta marca de moda urbana:

Tecidos tecnológicos: Projetados para maximizar a respiração e o conforto, mesmo nos treinos mais intensos.

Combinações de cores neutras e vibrantes: O contraste entre tons clássicos e detalhes mais ousados dá vida a qualquer visual de treino.

Peças oversized: A tendência do conforto aliada ao estilo. Use-as em looks mais descontraídos ou para movimentação livre nos treinos.

Acessórios para completar o look

Os gorros e os chapéus são perfeitos para os dias mais frios e chuvosos. Com a bombazine a regressar em força nesta temporada, a New Balance sugere os novos chapéus Bucket em cinza, bege e bordeaux.