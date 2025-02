Os ténis T500 da New Balance estão de volta, mas, desta vez, numa cor arrojada: Drift Red, ou seja, um vermelho suave e levemente desbotado muito próximo do tom salmão ou do coral envelhecido, com NB Navy (azul marinho) e Sea Salt (branco).

A nova versão do clássico modelo, originalmente lançado em 1982, reforça o posicionamento da marca no segmento lifestyle e abre o leque de opções para quem aprecia um estilo retro, mas gosta de adicionar um toque pessoal ou original aos seus looks.

Com um legado que prevalece, através do seu design único, o T500 é pioneiro em aliar o desempenho técnico à estética casual que, hoje em dia, é indispensável em qualquer visual.

Com um revestimento de cabedal em camurça, uma palmilha de poliuretano contraplacada e uma entressola de goma que oferece uma sugestão discreta da tecnologia dos anos 80, este modelo permanece fiel à sua essência e complementa tanto looks masculinos como femininos.

T500 Drift Red com NB Navy e Sea Salt T500 Drift Red com NB Navy e Sea Salt créditos: Divulgação

Os novos T500 drift red da New Balance (PVP: 130€) já se encontram disponíveis no mercado.