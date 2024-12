Os ténis T500 da New Balance acabam de renascer das cinzas com uma abordagem mais moderna e a pensar nas necessidades do século XXI.

Este modelo desportivo, que comemora 42 anos de existência, foi inicialmente criado a pensar em todos os amantes de ténis e para ser usado única e exclusivamente dentro dos courts desta modalidade.

Pegando na máxima 'mudam-se os tempos, mudam-se as vontades', a marca norte-americana decidiu relançar este modelo ao reposicioná-lo num novo segmento, o de lifestyle, de forma a que este se pudesse adaptar a vários momentos do dia a dia.

Sem perder o seu design minimalista e conforto, os T500 privilegiam materiais como camurça e nubuck, introduzindo uma entressola e palminha de poliuretano. Estes incorporaram ainda um "padrão de sola em espinha de peixe com círculo em pivô" e "reforço perfurado para o dedo do pé".

A simplicidade e intemporalidade deste modelo, que está disponível em azul/branco e branco/verde, torna-o um modelo clássico capaz de durar anos e anos em qualquer armário masculino.

Os ténis t500 da New Balance (PVP: 130€) já estão disponíveis online.