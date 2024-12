O modelo 9060 da New Balance, que dispensa apresentações para os amantes de sneakers, acaba de chegar ao mercado em novas cores.

Devido ao seu look chunky, que veio romper com os designs mais discretos e simplistas da marca, estes ténis acabaram por se tornar num objeto de desejo entre os sneakers addicts com a revista Esquire a dar-lhe um lugar entre os ténis mais cool de todos os tempos criados pela marca norte-americana.

"Com um toque especial do modelo 99X e com as barras estabilizadoras dos 990, este modelo representa uma sensibilidade renovada, inspirada na estética futurista e tecnológica dos anos 2000", refere a marca em comunicado.

Para este novo lançamento, a New Balance decidiu apostar forte nos tons neutros ao lançar três versões em bege, cinzento e branco mas que, apesar da sua neutralidade, não vão passar despercebidos por onde quer que passe.

Os 9060 da New Balance já estão à venda aqui.