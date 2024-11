No ano em que comemora o seu 7º aniversário, a marca portuguesa de calçado Maray inaugurou um segundo espaço na capital lisboeta.

Depois de Campo de Ourique, o bairro de Alvalade foi o local escolhido para esta nova abertura que pretende cimentar o nome da marca no mercado nacional e junto das amantes de sapatos.

Famosa pelos seus modelos com padrões, estampados e sem salto alto, a Maray apresenta-se como uma marca que, através do seus designs arrojados e irreverentes, consegue dar um toque trendy ao calçado clássico e intemporal.

A par desta abertura, a marca acaba de lançar a sua coleção outono/inverno 2024/25 onde não faltam opções criadas a pensar no conforto e necessidades da mulher moderna. “A coleção BRAVE AW'24 destaca-se pelos brilhos, peles, texturas exóticas e paleta de cores concebidas para empoderar até os quotidianos mais frenéticos”, refere em comunicado sobre esta linha cujo nome é uma forma de assinalar o seu trajeto.

Esta temporada vai encontrar várias opções de sapatos rasos, como é o caso dos loafers Amelia Croco (167€) e dos oxford AYU Chunky Iguana (174€). Atenta às tendências, a marca fez questão de incluir aquele que é um dos modelos da estação, as sabrinas Mary Jane Extravagant (167€) disponíveis em cores sólidas como em padrão animal.

As Free Style Boots (194€) – que contam com um detalhe em franja - e as Vintage New Boots (184€) – que se destacam pelo seu aspeto envelhecido - são duas opções de botas que poderá encontrar esta estação.

Para além disso, a marca tem ainda uma coleção de malas, cintos, porta-cartões e bolsas para telemóvel repleta de padrões e cores que lhe permite ter acessórios matchy-matchy.

Descubra a nova coleção da Maray nas lojas físicas da marca, em Alvalade (Rua José d’Esaguy 2C) e Campo de Ourique (Rua Saraiva de Carvalho 179A), ou online.