Depois de "Up: Altamente", o filme "À Procura de Dory" é a mais recente produção da Disney Pixar a ganhar uma linha de maquilhagem.

Para este lançamento, a marca Catrice mergulhou até às profundezas do oceano para trazer as suas diferentes tonalidades e efeitos cintilantes diretamente para esta coleção de beleza.

Os fãs desta produção de animação vão poder descobrir 10 produtos de edição limitada que vão adicionar um toque de cor, como azul-turuquesa ou coral, e luminosidade aos seus looks.

Para os olhos tem um paleta de sombras, disponível em duas versões com 15 tons pigmentados, um eyeliner com efeito metálico (em azul ou dourado), uma máscara de pestanas e, para dar mais intensidade ao seu olhar, dois estilos de pestanas falsas reutilizáveis.

Para além do primer de rosto, esta linha inclui três opções de blush em pó e um pincel para dar mais cor às maçãs do rosto ou, se pretender, iluminar o seu rosto.

Se é fã de produtos de lábios vai gostar de saber que tem muitas opções neste campo: tem dois gloss de lábios multifunções e que podem ser aplicados nas maças do rosto, dois batons com efeito acetinado e, ainda, um bálsamo com reação ao pH da pele.

Com preços entre os 5,29€ e os 15,99€, a coleção "À Procura de Dory" da Catrice já está disponível na lojas e online.