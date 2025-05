A Natura apresentou a sua nova coleção para este verão no dia 21 de maio, em Lisboa, onde estiveram presentes figuras públicas e influencers.

Em conversa com o Fama ao Minuto, Carmo Sousa Lara - que fotografou a coleção de primavera da marca - confessou que "ficou com um ciumezinho de não ter fotografado também esta".

"Adoro rendas, bordados e esta coleção está toda feminina, cheia de malhas [também], fresca, leve... E tem outra característica que gosto muito, que é ter um toque de modernidade, ou seja, ter as coisas atuais e contemporâneas, mas não deixar de ter nas peças algum fator intemporal - que é para conseguires que essas peças fiquem no teu armário durante muito tempo, e isso não é uma coisa fácil de conseguir", comentou.

Por sua vez, a atriz Inês Folque destacou que esta nova coleção "tem um bocadinho de tudo, neutro - da qual é super fã". "Mas também tem muita cor, portanto, está super original e muito apropriada a este tempo que começa a ficar já quente."

Inês Margarida Martins, que participou em 'Casados à Primeira Vista', da SIC, foi outros dos rostos conhecidos que não faltaram ao evento e também falou com o Fama ao Minuto sobre a nova linha da marca.

Destacando "os crochês multicores", Inês Margarida Martins afirmou que é adepta de "cores", o que lhe agradou logo à primeira vista. "Pareceu-me super bem."

Num comunicado enviado às redações, a Natura explicou que "neste Lookbook de verão acompanharam a Catarina e o Ismael na sua aventura, desde as movimentadas ruas de Bangkok e as paradisíacas praias da Tailândia, até Hanói e as pequenas vilas do Vietname".

"Entre cores, sabores e texturas, encontramos uma coleção onde o look boho é predominante, transmitindo uma irresistível sensação de tranquilidade própria de quem vivência as coisas simples da vida, seja pisar a areia suave da praia ou sentir o calor do sol no rosto num final de tarde", partilharam ainda.

Por fim, a marca realçou que apresenta "propostas confortáveis, elegantes, tecidos que respiram e detalhes como bordados".