"Vestidos soltos e um bom coordenado - ou seja, duas peças iguais, camisa, calça, adoro." Estas são as escolhas de Carmo Sousa Lara para o verão. A influencer esteve à conversa com o Fama ao Minuto e elegeu as peças perfeitas para os dias mais quentes, agora que o verão está mesmo à porta.

Dias quentes levam também a férias, e para a criadora de conteúdos digitais o plano perfeito é "estar com os filhotes e o marido junto à praia". "Pode ser a praia mais pequenina, a maior, a mais luxuosa ou a mais humilde. Praia, sol, são as minhas férias", acrescentou.

Questionada pelo Fama ao Minuto, a influencer explicou ainda como é que consegue conciliar a vida pessoal com o trabalho no mundo digital, e o 'segredo' para conseguir um equilíbrio.

Ao destacar que agora consegue separar bem os dois mundos, uma vez que, diz, "é uma pessoa bem resolvida", partilhou: "A certa altura da minha vida, passei a encarar o digital como um trabalho e não como um 'hobby'. Há pessoas que saem das 9h às 17h para ir para o escritório, não saio para ir para o escritório, mas tenho um horário mais ou menos definido. Tenho um dia de criação de conteúdos, e depois sou muito exigente comigo própria. Até às 9h da manhã é tempo de família e a partir das 4 e meia também".

"Tenho um horário reduzido de trabalho, mas a prioridade é ser mãe - e mãe deles que precisam de mim a tempo inteiro. Portanto, mesmo no meu horário reduzido, implica muita organização e gestão", realçou, assumindo, ainda assim, que "é difícil" desligar-se do telemóvel, uma vez que é a sua ferramenta de trabalho. Mas consegue fazê-lo.

"Tenho uma regra comigo mesma que é: não gosto de estar a mexer no telefone quando estou com os miúdos. Apesar de eles saberem que a mãe trabalha com o telemóvel, digo-lhes muito isto, sei que para a adolescência deles, que está mesmo à porta, é importante esta educação da tecnologia, das redes. Não quero que eles tenham uma imagem minha virada para o telemóvel", disse.

"Às vezes é tentador, porque paralelamente também tenho uma marca própria. Caem-te encomendas, caem-te clientes ou fizeste um 'post' que viraliza, ou fizeste um 'post' que as pessoas estão a pedir muito a tua ajuda - que é o meu caso, que estou muito presente para ajudar as mulheres...", desabafou.

Apesar de a principal "prioridade" serem os filhos, também não deixa de lado outra "prioridade" que sãos "as mulheres e a questão da autoestima, do amor próprio".

"Às vezes é preciso um ponto de equilíbrio. Há semanas que, se calhar, estou a sentir que não estou em falta com eles e consigo - nos períodos em que estou em casa - tirar uma meia hora, ou mesmo uma hora, e faço o que tenho a fazer. Por exemplo, 'posts' que tenho com marcas que, às vezes, tenho que publicar às 21h. São compromissos de trabalho. Mas explico muito bem à família o que é que está a acontecer, que é para todos conseguirmos este balanço e não ser um ponto de fricção", rematou.

