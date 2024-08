Zi Fernandes é fotógrafa, especializada em fotografar famílias, com trabalho reconhecido e premiado internacionalmente. É por isso a pessoa indicada para revelar 5 dicas para que, neste verão, consiga tirar as fotos de família perfeitas:

Dica 1: Seja paciente

A paciência é fundamental. Dê tempo para que os momentos especiais aconteçam naturalmente, sem pressa. Pense em situações do quotidiano que lhe trazem paz, ou onde observa a beleza única da sua família... depois, é só preparar o telemóvel e registar!

Dica 2: A importância da luz natural

Fotografe durante o dia, perto de alguma janela, ou em ambientes externos. A luz suave do início da manhã, ou a luz do final de tarde são ideais para capturar imagens bonitas e naturais. Aproveite a facilidade das fotografias digitais e arrisque muitos cliques. Tente contar histórias com essas imagens. Explore vários ângulos: fotografe de cima, de baixo, aproveite e use o modo retrato do seu telemóvel.

Dica 3: Capture momentos espontâneos

Esqueça as poses rígidas e ensaiadas, tire fotografias de momentos naturais e genuínos. Sorrisos, olhares, brincadeiras entre pais e filhos, a preparação das malas das férias, os miúdos naquela excitação a caminho da praia, as sestas debaixo do chapéu de sol, os momentos de conversa durante o jantar... o quotidiano das férias em família está carregado de momentos simples, mas cheios de emoção. Invista nisso!

Dica 4: Registe a rotina do dia

Um dos exercícios mais divertidos é fotografar um dia completo da sua rotina nas férias em família. Capture tudo: desde a altura em que as crianças acordam, passando pela troca de roupa, a primeira refeição do dia, a ida à praia ou piscina, o banho no fim do dia, o passeio após o jantar... esta é uma excelente forma para exercitar as suas habilidades como fotógrafo e, ao mesmo tempo, construir memórias extremamente valiosas da sua família!

Dica 5: Estabeleça a tradição de fotografar a família todos os verões

Ao reservar um momento anual para registar a família reunida, em cenários que marcam esta época do ano, é possível não apenas acompanhar o crescimento e as mudanças de cada membro, mas também criar uma coleção de lembranças que pode ser revivida por gerações.

Aproveite este verão para registar as suas férias, reforçando a união e a história compartilhada da família.