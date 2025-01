Anti-ageing lightweight moisturiser

Este hidratante diário de rápida absorção tem todos os benefícios do reconhecido Anti-Ageing Day Cream, agora com uma fórmula ultraleve. Reduz o aparecimento de rugas e manchas, ao mesmo tempo que melhora a firmeza e potencia a radiância da pele do rosto.

Razões para escolher este produto, segundo a marca:

Adequa-se a todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis;

É elaborado com bakuchiol, a alternativa vegetal ao retinol, que revitaliza a tez, reduz a aparência das linhas finas e combate as manchas para uma pele mais radiante e jovem;

Ajuda a proteger contra as influências ambientais como a poluição e a luz azul, deixando a pele renovada e suavizada;

É vegan;

É composto por 95% de ingredientes de origem natural;

Recarga disponível.

Estudos clínicos:

75% registaram uma melhoria na aparência das manchas (estudo com 20 mulheres após 56 dias)

85% registaram uma melhoria da profundidade das rugas (estudo com 20 mulheres após 14 dias de utilização)

80% concordam que a pele tem uma aparência mais suave (autoavaliação de 30 mulheres após 28 dias de utilização)

Melting Cleansing Balm

Eis o revolucionário bálsamo de limpeza da Rituals. Esta fórmula butter-to-oil transforma-se de um bálsamo suave para um óleo sedoso, removendo de forma suave, mas eficaz, até a maquilhagem à prova de água e as impurezas mais teimosas. Infundido com ingredientes naturais como manteiga de karité e moringa purificante, este produto de limpeza deixa a pele macia, suave e brilhante, tornando-se um passo essencial em qualquer rotina diária de cuidados de pele.

3 motivos que a vão fazer adorar este produto, segundo a marca:

É testado sob controlo oftalmológico;

É adequado para todos os tipos de pele e indicado para uso diário;

É composto por 96% de ingredientes de origem natural.

SPF 50 Daily Advanced Moisturiser

O hidratante com fator de proteção solar 50 ideal para usar diariamente. A fórmula leve proporciona à pele uma proteção de amplo espectro contra os raios UV e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce graças aos ingredientes anti-idade.

Razões para escolher este produto, segundo a marca:

Acabamento não pegajoso, aveludado e sem manchas brancas;

É adequado para todos os tipos de pele;

Poderosa fórmula anti-idade que nutre e hidrata.

A coleção de cuidados de rosto ecológica e consciente da Rituals abrange quatro gamas: Glow, Hydrate, Ageless e Purify e procura atender a todas as necessidades de cuidados de pele, desde potenciar, hidratar e garantir a radiância até reduzir visivelmente os sinais do tempo e melhorar a firmeza da pele. A coleção de skincare apresenta opções de recarga para hidratantes, séruns e cremes de dia e de noite.

Recorde-se que The Ritual of Namasté foi eleita "Escolha do Consumidor" 2024 e recentemente 2025 na categoria de Cuidados de Rosto Naturais nº 1 em Portugal.