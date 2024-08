Segunda-feira

A Botik - que é uma submarca d’O Boticário - acaba de expandir a sua linha de skincare criada com um dos ingredientes mais famosos do mundo da beleza: a Vitamina C.

“A vitamina C é um dos ativos mais populares nas rotinas de rosto, uma vez que tem múltiplos benefícios. Seja pela sua ação antioxidante que protege contra os radicais livres, seja pelas suas propriedades iluminadoras, é um ativo muito comum entre as diferentes rotinas de pele”, explica a marca em comunicado sobre esta novidade.

Este foi o ponto de partida para que a Botik de Vitamina C alargasse a sua gama de produtos e conseguisse oferecer a todos os seus clientes uma rotina completa que se adaptasse a todos os tipos de pele.

Gel de limpeza facial antioxidante (PVP: 18,99€), Creme hidratante antioxidante (PVP:17,99€), Sérum de alta potência Vitamina C 10% (PVP: 34,99€) e Multiprotetor Gel-creme FPS50 (PVP: 19,99€) são os quatro passos que vão ajudar a uniformizar as manchas, reduzir as rugas de expressão, proporcionar uma ação antienvelhecimento e iluminar o rosto.

A linha de Botik Vitamina C – que também está disponível num formato miniatura - já está à venda nas lojas físicas da marca, online ou através de um revendedor.

Terça-feira

Se é fã dos batons da Labello, temos boas notícias para lhe dar. A marca acaba de lançar o Caring Beauty Lip & Cheek que tem tudo para conquistar as fãs de beleza.

De forma a simplificar o dia-a-dia de tantas mulheres que não dispensam maquilhagem, este batom tem a particularidade de ser um produto multifunções uma vez que tanto pode ser utilizado nos lábios como nas bochechas.

Graças à sua fórmula com vitamina E, óleo de amêndoas orgânico, manteiga de karité e sem óleo mineral, este consegue nutrir e hidratar a pele do rosto e dos lábios ao mesmo tempo que protege do sol uma vez que tem SPF 30.

Nude, Nude Pink, Red e Coral são as quatro cores disponíveis que podem ser combinadas entre si ou juntamente com outros produtos de beleza. Independentemente do tom escolhido, esta novidade vai proporcionar um aspeto natural e luminoso à pele.

A linha Caring Beauty Lip & Cheek 3-em-1 da Labello (PVPR: 4,99€) já está disponível em super e hipermercados.

Quarta-feira

Hidratante, prática e mais amiga do ambiente. É assim que se pode descrever a mais recente novidade da Couto.

A marca portuguesa acaba de se aventurar no lançamento do seu primeiro produto sólido: um Champô & Barra Corporal feito com 95% de ingredientes naturais e vegan.

Esta novidade capilar, que tem a particularidade de não vir dentro de um invólucro de plástico, quer ser uma alternativa mais eco-friendly aos champôs líquidos. Para a armazenar em segurança – e levar consigo para qualquer lado – a marca criou uma saboneteira de cortiça.

“Com a crescente conscientização sobre as alterações climáticas, reduzir o consumo de plástico e conservar um recurso vital como a água é algo em que a Couto tem apostado nos últimos anos”, adianta a marca sobre o lançamento.

O Champô & Barra Corporal (PVP: 11,70€) e a saboneteira de cortiça Couto (PVP: 16,31€) estão à venda na loja física, localizada na Rua de Cedofeita 330, no Porto, e online.

Quinta-feira

Depois do sucesso da gama Monoï, a Yves Rocher acaba de adicionar um novo membro esta linha que promete não deixar ninguém indiferente.

Chama-se Monoï de Tahiti e trata-se de um leite de corpo nutritivo que, à semelhança do óleo seco e da bruma perfumada, pretende trazer o aroma exótico desta ilha diretamente para a sua rotina de cuidados diários.

Este produto tem como ingredientes chave dois óleos: o óleo de Monoï de Tahiti e o óleo de coco que vão hidratar a pele em profundidade proporcionando um toque não oleoso.

“Muito mais do que um ingrediente cosmético, o Monoï de Tahiti é obtido pela maceração de flores frescas de Tiaré em óleo de Coco. Esta flor, considerada a flor das flores em taitiano, é o emblema nacional e símbolo da Polinésia Francesa”, pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

O leite de corpo nutritivo da Yves Rocher (PVP: 12,95€) está à venda online. Descubra toda a gama Monoï de Tahiti aqui.

Sexta-feira

Fresco, floral e feminino. É assim que se pode descrever o perfume Createur d’Instants criado pela Sensilis.

Esta novidade, que se adapta a todos os tipos de pele, apresenta-se como uma opção leve para a temporada de verão e que promete conquistar os fãs de aromas delicados.

“A sua fórmula inovadora combina notas cítricas de bergamota, jasmim, peónias e um toque profundo de madeira de cedro e baunilha”, pode ler-se no comunicado enviado.

Este aroma, que se destaca por ser a estreia da marca espanhola no sector de perfumaria, “pretende ser uma experiência sensorial que evoca lembranças e desperta emoções” nos seus clientes.

O Createur d’Instants (PVP: 35€) já está disponível online.

Sábado

A coleção Rouge Dior – que dispensa apresentações entre os amantes de opções nude para a maquilhagem de lábios – tem muitas novidades para esta estação.

De forma a elevar a experiência de makeup, a maison francesa acaba de expandir os vários segmentos que compõem esta linha: o batom Rouge Dior Velvet (PVP: 49€), o lápis de contorno Rouge Dior Contour (PVP: 30€) e o bálsamo Rouge Dior Balm (PVP: 49€).

“Desde a sua criação em 1953, o icónico Rouge Dior tem vindo a ultrapassar os limites da inovação, sempre com o objetivo de se adaptar às expectativas das mulheres. Peter Philips, Diretor Criativo e de Imagem da Dior Makeup, releva agora uma nova forma de expressar a beleza dos lábios nude”, explica a marca em comunicado sobre estas novidades.

Para além do Rouge Dior Velvet, que conta com mais nove tonalidades hidratantes, e do Dior Rouge Contour, que integra sete adições para delinear os seus lábios, a grande novidade da estacão vai para o Rouge Dior Balm.

Este destaca-se por ser um bálsamo que pretende trazer o poder nutritivo e hidratante das flores para os seus lábios. 000 Diornatural, 001 Diormidnight e 002 Diorgris são os três tons de acabamento acetinado disponíveis. Este tem a vantagem de poder ser utilizado no dia a dia sempre que precisar de um boost de hidratação.

Descubra todas as novidades da marca aqui.

Domingo

Oferecer um cabelo de sonho a todas as mulheres. Esse é o objetivo da linha capilar profissional Sublime Karité que acaba de ser lançada pela René Furterer.

“Desenvolvido graças ao conhecimento íntimo da fibra capilar, Sublime Karité oferece novas fórmulas com princípios ativos de última geração em cuidados com a pele para restaurar o fluxo de hidratação e nutrientes na fibra, disciplinar e eliminar o frizz”, refere a marca sobre esta novidade desenvolvida pelos laboratórios Pierre Fabre com o auxílio de cabeleireiros.

O karité, o óleo de ylang-ylang e as ceramidas high-tech são os ingredientes que constam na fórmula dos cinco produtos que pretendem devolver nutrição, proteção, suavidade e controlo aos cabelos secos e muito secos.

Com um aroma frutado flora, esta rotina capilar é composta por um champô hidratante disciplinante (PVPR: 20,25€), duas máscaras - nutritiva modeladora (PVPR: 37,95€) e hidratante de revestimento (PVPR: 37,95€), um leite disciplinante para pentear (PVPR: 24,19€) e um creme modelador para pentear (PVPR: 24,19€). Estes últimos dois produtos oferecem proteção térmica sendo um grande aliado para quem não dispensa o uso de ferramentas de styling.

Para mais informações, clique aqui.