Segunda-feira

Os fãs do icónico lip oil da Clarins – que já se tornou num produto de culto entre os amantes de beleza – já devem ter ouvido falar no seu irmão mais novo, o Lip Oil Balm.

Comparativamente com o óleo nutritivo, este lançamento destaca-se por oferecer uma textura semelhante à de um bálsamo que consegue oferecer uns lábios hidratados, preenchidos, suaves e brilhantes.

“A nova geração de bálsamos da Clarins torna os lábios irresistíveis através de um produto especialmente concebido para oferecer uma hidratação profunda e duradoura e que confere à boca uma cor natural”, refere a marca em comunicado.

Enriquecida com óleo de flores e ácido hialurónico, esta novidade é composta por seis tonalidades rosadas que vão realçar o tom dos seus lábios. Pale Pink, Pitaya, Lichee, Almond, Cherry e Fig são as opções disponíveis que se destacam pela sua textura leve e confortável.

Os Lip Oil Balms (PVP: 32€) da Clarins já estão à venda em perfumarias e em clarins.pt.

Terça-feira

Peptide [AR] é o novo creme de rosto que acaba de chegar às lojas pela mão da Sensilis. Este lançamento pretende ser um grande aliado no combate ao envelhecimento da pele atuando ao nível da firmeza e do preenchimento das rugas de expressão ao mesmo tempo que oferece uma dose de hidratação.

Isto é possível graças à sua fórmula enriquecida com uma solução composta por três péptidos distintos que vão atuar entre si. De acordo com a marca, o UPLEVITY® vai proporcionar um “efeito lifting e redefinição do oval facial”, enquanto o VERSILLIN® tem o foco de aumentar “a viscoelasticidade da pele, proporcionando um efeito de preenchimento”. Já a ARGIRELINE® consegue dar “um efeito Botox-like” à pele que surge mais lisa após a aplicação.

Este produto, que foi desenvolvido para peles sensíveis, oferece duas texturas de rápida absorção. Por um lado, temos o bálsamo, que é indicado para peles normais a secas, e por outro o creme, que deve ser utilizado em peles normais a mistas.

O Peptide [AR] Sorbet Balm e Sorbet Cream (PVPR: 60€) já estão à venda na Sensilis.

Quarta-feira

A Dior acaba de anunciar um novo lançamento de beleza que os amantes de makeup vão querer experimentar: a Backstage Eye Palette 003 Warm Essentials.

Ao criar esta paleta de sombras, Peter Philips quis trazer aquelas que são as últimas tendências da Dior para a maquilhagem e, ao mesmo, transportar todos os beauty addicts para os bastidores dos seus desfiles de moda.

E assim nasceu a linha Backstage que, depois de 001 Nude Essentials e 002 Smoky Essentials, ganha um terceiro membro batizado de 003 Warm Essentials e que junta tons como o cobre, o âmbar, o pêssego e framboesa.

“As cores da nova paleta Warm Essentials são versáteis e vibrantes. Os tons pigmentados com acabamentos mate, metálico e cintilante são muito construíveis, adaptáveis e intuitivos de combinar. Pode criar um look de maquilhagem personalizado, desde os tons mais naturais até aos mais intensos”, explica o Diretor Criativo e de Imagem da Dior Makeup.

Descubra toda a linha Backstage Eye Palette (54€) já está à venda em perfumarias e online.

Quinta-feira

Depois do Eau de Toilette e Le Parfum, Giorgio Armani acaba de apresentar o mais recente membro da gama de perfumes Armani Code.

Chama-se Eau de Parfum é a grande novidade da marca de luxo italiana desenvolvida especialmente para o homem moderno que não dispensa aromas intensos.

“Armani Code Eau de Parfum é uma fragrância fougère ambarina e picante, que começa com uma frescura vibrante de essência de tangerina verde proveniente de Itália, combinada com um acorde de maçã verde e a nitidez da essência do cardamomo”, pode ler-se no comunicado sobre este lançamento que contou com a assinatura do perfumista Antoine Maisondieu.

À semelhança das outras edições, esta novidade masculina destaca-se por manter notas de fava tonka e tangerina verde na sua formulação e que agora ganham uma nova vida e intensidade quando combinadas com a lavanda e a noz-moscada.

O Armani Code Eau de Parfum – que está disponível em versão recarregável e apresenta um frasco mais sustentável - está disponível em três tamanhos: 50ml (PVPR: 100,80€); 75ml (PVPR: 127,25€) e 125ml (PVPR: 147,60€)

Sexta-feira

Chama-se Ecoties e é o nome da nova gama de elásticos de cabelo lançada pela marca alemã invisibobble que, em 2018, revolucionou o mercado com os seus elásticos.

Apesar de em termos de design este lançamento se assemelhar aos elásticos convencionais, a verdade é que são muito distintos. Este tem a vantagem de não danificar, repuxar ou marcar o cabelo durante a utilização e de quadriplicar o seu tamanho.

Para além disso, e tal como o próprio nome indica, esta coleção destaca-se pelo seu lado mais eco-friendly uma vez que é feita com materiais sustentáveis, incluindo 65% de poliéster reciclado.

Indicados para todos os tipos de cabelo, os Ecoties (PVP: 5,95€) estão disponíveis nas cores black e mocha e cada embalagem incluiu cinco unidades.

Esta novidade já está disponível em farmácias, parafarmácias e online.

Sábado

Silky Matte Lip Crayon e Velvet 12h são as duas novidades de beleza da Andreia Professional que acabam de chegar mesmo a tempo do verão.

A marca portuguesa, especialista em cor, apostou em dois produtos de maquilhagem que se adaptam a qualquer necessaire.

O Silky Matte Lip Crayon destaca-se por ser um batom que, devido ao seu formato lápis, é muito fácil de aplicar. É possível escolher até seis tonalidades pigmentadas que vão adicionar um toque de cor aos seus lábios e conferir um acabamento mate.

É de destacar que este conta com vários ingredientes hidratantes e nutritivos que vão cuidar ao mesmo tempo que realçam a beleza natural dos seus lábios.

Já o Velvet 12h Waterproof eyeliner é a escolha ideal para quem gosta de adicionar um toque de cor e ousadia à sua maquilhagem de olhos.

Esta gama, que se destaca pela sua durabilidade e por ser à prova de água, é composta por quatro cores que não vão passar despercebidas: verde, azul intenso, vermelho-tijolo e vinho arroxeado.

Para quem não tem muita experiência neste departamento, mas quer começar a arriscar em looks coloridos, a textura cremosa vai facilitar o processo de aplicação.

Estas novidades já estão disponíveis em todos os revendedores da marca de Norte a Sul do país. Para mais informações, clique aqui.

Domingo

Se a sua pele precisa de mais luminosidade, mais firmeza e menos rugas, temos uma novidade para lhe apresentar: o sérum de noite Absolute Serum da D'AVEIA Ceutics.

Para poder entregar estes resultados e uma aparência mais rejuvenescida, a marca apostou na incorporação de diferentes tipos de vitaminas e péptidos onde se destacam a vitamina A, Vitamina C, a niacinamida e péptidos oligopéptidos e polipéptidos.

“A combinação do boost de vitaminas e péptidos, aumenta a firmeza, elasticidade e densidade da pele. Tem um efeito de preenchimento, diminuindo a rugosidade e os sinais de envelhecimento”, refere a marca sobre os efeitos deste cocktail na pele.

Este sérum anti-aging deve ser aplicado à noite sob o rosto limpo e pode ser incluído em qualquer rotina de pele.

O Absolute sérum da D'AVEIA Ceutics (PVPR: 73,50€) já está à venda online.