Segunda-feira

Traga o aroma da lavanda, violeta, lilás e íris para a sua rotina de cuidados corporais e faciais com a nova linha do Boticário.

Lilac é o nome da nova linha Nativa Spa que, para além de ajudar a limpar em profundidade, pretende adicionar mais hidratação, proteção e suavidade à sua pele.

Enriquecida com oleo de quinoa e bioretinol, esta linha é composta por seis produtos conjugam diferentes texturas que podem ser incorporados em qualquer rotina.

Para cuidar e perfumar o seu corpo tem à disposição o óleo em creme, a loção hidratante e o body splash, enquanto o gel de limpeza facial é o único produto para o rosto. Para cuidados mais específicos tem o creme de mãos e pés e um bálsamo labial.

Com preços entre os 9,99 e os 17,99 euros, a linha Nativa Spa Lilac já está disponível nas lojas físicas e online.

Terça-feira

Adicionar mais firmeza, mais suavidade e mais luminosidade. É isto que o Multi-Peptide Hydra Milk da Freshly Cosmetics pretende fazer pela sua pele.

Este leite hidratante é a mais recente novidade da marca de beleza e que pretende ajudar todas as mulheres a atingir o tão desejado efeito glass skin que tem dominado as redes sociais. Ou seja, uma pele que, de tão saudável, luminosa e livre de imperfeiçoes, parece de vidro.

“A combinação de ativos de origem 100% natural, como péptidos, carnosina e ácido hialurónico, restaura a barreira cutânea, proporciona luminosidade e hidratação intensa à pele, e ainda melhora a elasticidade e proporciona firmeza”, refere a marca em comunicado.

Este leite hidratante, que tem a vantagem de se adaptar a todos os tipos de pele e ser de rápida absorção, pode ser aplicado após a sua rotina de beleza.

O Multi-Peptide Hydra Milk da Freshly Cometics (PVP: 26,95) está à venda, em exclusivo, em lojas Wells selecionadas e online.

Quarta-feira

Se na sua necessaire de maquilhagem não pode faltar um bom blush, a NYX Professional Makeup tem uma novidade que vai gostar de conhecer.

O Buttermelt Blush é descrito como um blush em pó inovador que, ao ser aplicado no rosto, adquire uma textura cremosa que, tal como o nome revela, se fundem perfeitamente na pele.

Disponível em quatro tonalidades que variam entre o rosa e o coral, esta novidade foi formulada com vários tipos de manteigas que conseguem cuidar da pele ao mesmo tempo que adicionam um toque de cor às maças do rosto sem perder a naturalidade.

De forma facilitar a vida de todas as mulheres, este blush permite uma aplicação fácil e versátil, uma vez que pode ser colocado com os dedos ou um pincel.

O Buttermelt Blush da NYX Professional Makeup (PVPR: 10,11€) já está à venda em hiper e supermercados.

Quinta-feira

“WHAT? Mascara” é o mais recente lançamento da Andreia Profissional a chegar às lojas e que promete fazer maravilhas pelas suas pestanas.

Esta máscara 100% vegan destaca-se por oferecer uma tripla ação uma vez que consegue alongar, definir e adicionar mais volume ao seu olhar.

“A What?Mascara possui uma escova flexível, ergonómica e com ponta redonda - que permite alcançar cada pestana, de forma a garantir um look definido e impactante”, refere a marca portuguesa, especialista em cor há mais de 35 anos, em comunicado sobre esta novidade.

Graças à sua fórmula nutritiva, enriquecida com óleo de argão, óleo de jojoba e amêndoas doces, esta consegue cuidar das suas pestanas ao mesmo que as deixa mais bonitas e com uma cor mais intensa.

Disponível em três cores - preto intenso, verde e castanho -, a What?Mascara está à venda em todos os revendedores da marca distribuídos por território nacional e internacional.

Sexta-feira

Depois dos suplementos alimentares, a gama Wellosophy da Oriflame acaba de ganhar uma linha de skincare que quer cuidar da sua pele de dentro para fora.

“Em vez de promover soluções rápidas ou focar-se apenas numa área específica de saúde ou bem-estar, Wellosophy Skincare by Oriflame oferece uma gama abrangente de produtos inovadores para a sua rotina de pele, que ajudam a investir num futuro harmonioso entre a saúde e o bem-estar”, refere a marca em comunicado.

A grande diferença face às outras linhas tradicionais é o facto de cada um dos seus produtos conter diferentes tipos de plantas adaptogénias na sua formulação, como é o caso de Ginkgo Biloba, baga de Schisandra, Ashwagandha ou Pink Rock Rose, que vão ser essenciais para devolver saúde à sua pele do rosto.

O gel de limpeza Calm & Balance (16€), o gel sérum Smooth & Balance (37€), o creme de Rosto Plump & Balance (27€), o bálsamo de olhos Smooth & Hydrate (23€), o elixir facial noturno Relax and Recharge (18€), a máscara Exfoliate and Energise (20€) e a bruma facial Replemish and Energise (17€) são os setes produtos que compõem esta nova linha de skincare que pode ser complementada com dois acessórios: o famoso Gua Sha (5€) e um rolo facial (18€).

A linha Wellosophy da Oriflame já está à venda online.

Sábado

Chama-se Revitalessence Skin Glow Primer e é o novo lançamento da marca de beleza japonesa Shiseido a chegar ao mercado.

Esta novidade destaca-se por ser um produto de maquilhagem capaz de replicar os benefícios de um sérum de rosto proporcionando hidratação, atuando ao nível da rugas e do fortalecimento da barreira da pele.

“Este primer com princípios ativos de cuidados de pele é um verdadeiro produto híbrido que proporciona resultados reais que podem ser vistos com e sem maquilhagem” diz James Boehmer, Diretor Artístico Global de Shiseido Makeup, em comunicado. “Produz uma luminosidade instantânea e refina a textura da pele, como se tivesse acabado de terminar um tratamento facial.”

Os dois ingredientes estrela são o Kefir Frementado+, “um antioxidante e prébiótico feito de arroz japonês colhido em Hokkaido” e a Niacinamida, “uma forma de vitamina B3 que suaviza, uniformiza o tom e fortalece a barreira da pele”, adianta.

Com SPF 25 e uma fórmula sem silicione, este primer de textura leve tanto pode ser usado como base de maquilhagem ou como iluminador.

O Revitalessence Skin Glow Primer da Shiseido já está à venda nas lojas.

Domingo

Love Notes é a mais recente coleção de perfumes a chegar à Douglas e que conta com a assinatura da cantora norte-americana Ariana Grande.

Esta novidade é composta não por um mas por quatro aromas distintos que serão lançados em diferentes partes do mundo e que pretendem ser um reflexo da personalidade da intérprete de ‘7 Rings’.

Angel Kiss é o nome do eau de parfum que vai estar disponível em exclusivo em território nacional e que se destaca por ser uma fragrância floral que consegue juntar água de rosas, almíscar, baunilha e notas amadeiradas.

O perfume Angel Kiss de Ariana Grande (PVP: 79,95€) está à venda, em exclusivo, nas lojas Douglas e online.