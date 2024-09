Segunda-feira

Be The Rebel é o nome da nova coleção de maquilhagem da Make up Factory que lhe oferece todos essenciais para um look perfeito este outono.

Composta por seis produtos vegan, este linha permite-lhe adicionar um toque de sensualidade e ousadia aos seus outfits ao trazer os tons da temporada para o seu rosto, como é o caso do verde-escuro e do cinzento-acastanhado.

Para dar um pouco de cor às maçãs do rosto pode apostar no Artist Powder Blush: um blush composto por dois tons de acabamento aveludado que podem ser utilizados de forna individual ou combinados entre si.

No campo das sombras de olhos tem a paleta Pro Effect Eye Palette. Disponível nas versões “Expressive Green” e “Iconic Variations”, esta é composta por tons neutros que, ao variarem entre o efeito mate e metálicas, se adaptam a diferentes ocasiões.

De forma a realçar ainda mais o seu look de olhos, tem duas opções: o lápis de olhos Smoky Liner de textura cremosa à prova de água ou o Ultra Last Precision Liner de secagem rápida e acabamento ultra-matte. Finalize com a Even More Volume Mascara, uma máscara de pestanas que vai dar um volume extra ao olhar e que, esta estação, está disponível numa versão com cor, o verde.

Os tons acastanhados dominam a linha de batons Complete Care Lip Color sendo possível optar pelo "Dangerous Kiss" n.º 26 ou pelo "Heartbreaker" n.º36. Formulados com óleo de abacate e aroma a baunilha, este vão trazer hidratação para os seus lábios.

Descubra toda a coleção Be The Rebel da Make Up Factory, em exclusivo, nas lojas Perfumes & Companhia e online.

Terça-feira

Há uma novidade capilar que pretende ajudar a combater a queda de cabelo excessiva. Chama-se Lambdapil Melatonin Concentrate e é o novo lançamento da ISDIN.

Este produto em spray é a mais recente adição da gama Lambdapil, especializada em antiqueda, e que foi desenvolvido para devolver força, nutrição e comprimento ao seu cabelo enquanto dorme.

Formulada com ingredientes ativos como adenosina e biotina, a melatonina é a grande estrela desta loção antiqueda e que é descrita pela marca como “um poderoso antioxidante que revitaliza o couro cabeludo, favorece o crescimento do cabelo e melhora a sua densidade”, pode ler-se.

A marca recomenda que sejam aplicadas 14 pulverizações na zona do couro cabeludo, seguidas de uma pequena massagem. Ainda que não deixe o cabelo oleoso, a loção deve ser aplicada à noite antes de ir dormir.

A Lambdapil Melatonin Concentrate da Isdin (PVPR: 41€) está disponível nas farmácias e parafarmácias.

Quarta-feira

Se procura um pó fixador para adicionar aos seus essenciais de maquilhagem, o All Hours Hyper Finish é o novo nome a reter.

Este produto é um dos mais recentes lançamentos da Yves Saint Laurent e foi desenvolvido para reduzir as imperfeições da pele e minimizar a aparência dos poros.

Formulado com ácido hialurónico e niacinamida, este pó consegue oferecer um acabamento mate e eliminar os brilhos indesejados, permitindo que a sua maquilhagem se mantenha intacta até 24 horas.

Disponível em 11 tonalidades, a linha All Hours Hyper Powders da YSL Beauty (PVPR: 68€) já está à venda em perfumarias.

Quinta-feira

Sente a pele gretada ou danificada e necessita, urgentemente, de um boost de suavidade e hidratação? A A-derma acaba de lançar um produto que tem tudo para o ajudar nesse campo.

O A.Hultra Balm é a grande novidade da gama Epitheliale que, para além de poder ser utilizado tanto no rosto como no corpo, se destaca por se adaptar a diferentes necessidades da pele.

O seu trio de ingredientes reparadores – onde constam a aveia rhealba, o ácido hialurónico e a manteiga de cupuaçu - são a chave para que este consiga, aplicação após aplicação, acelerar a regeneração epidérmica.

Este bálsamo-patch reparador destaca-se por oferecer uma textura patenteada de vaselina sem perfume que se adequa a todos os tipos de pele e pode ser utilizado pelos vários membros da família.

O Epitheliale A.Hultra Balm da A-Derma (PVPR: 13,94€) está à venda em farmácias.

Sexta-feira

Depois de revolucionar o setor de beleza com os seus secadores e ferramentas de styling, a Dyson entra agora numa nova era com o lançamento da sua primeira linha de cuidados capilares.

A Chitosan™, que foi apresentada em setembro e demorou 10 anos a desenvolver, é uma gama de produtos de styling que pretende ajudar mulheres de todo o mundo a obter um cabelo mais brilhante, mais suave, com mais fixação e menos frizz.

O segredo parece residir na sua fórmula que, consegue aliar a tecnologia Dyson Triodetic™ aquele que é o ingrediente esrela deste lançamento: a quitosana. Segundo a marca, esta é descrita como uma macromolécula presente nos cogumelos ostra e que é responsável pela sua forma.

“Os nossos engenheiros realizaram testes rigorosos para encontrar a percentagem ideal de quitosana para uma fixação modelável durante todo o dia, mantendo ao mesmo tempo o movimento natural. Cada embalagem contém o poder de até oito cogumelos ostra”, refere Kathleen Pierce, presidente global da Dyson Beauty em comunicado.

Em termos de resultados esta nova linha de cuidados capilares é composta por dois produtos que pretendem proteger o cabelo ao mesmo que entregam mais brilho, mais suavidade, mais fixação e menos frizz.

Enriquecido com diferentes óleos, o Creme pré-styling vai ser o seu novo aliado na redução do efeito frisado e devolver suavidade ao cabelo. Este produto, que foi desenvolvido numa versão para lisos ou ondulados e noutra encaracolados ou frisados, está disponível em dois tipos de fixação, ligeira e intensa. Este deve ser aplicado em cabelo húmido.

Já o Sérum Pós-Styling, que se adapta a todos os tipos de cabelo, é enriquecido com ácido hialurónico e diferentes aminoácidos que vão ajudar a criar um penteado à prova de humidade e que se mantém intacto durante horas. Sendo um produto pós-styling, este deve ser aplicado diretamente no cabelo seco.

A nova linha Chitosan™ da Dyson já está à venda nas lojas Sephora e online.

Sábado

A Botik, linha especializada em cuidados faciais da marca O Boticário, acaba ganhar um novo membro, o Botik Poliglutâmico.

Tal como o próprio nome indica, este lançamento de beleza tem como estrela o ácido poliglutâmico que se destaca pelas suas propriedades hidratantes e que, ao juntar-se com ingredientes como aloé vera, rosa mosqueta e chá verde, vai ajudar na firmeza e suavizar as linhas de expressão.

“Enquanto que o ácido hialurónico penetra profundamente na pele, preenchendo rugas e promovendo firmeza, o ácido poliglutâmico age à superfície para criar um efeito glass skin”, refere a marca brasileira em comunicado.

O creme hidratante firmador (17,99€), o acqua gel hidratante antissinais (17,99€), a espuma limpeza nutritiva (14,99€) e a loção hidratante antioleosidade (14,99€) são os quatro produtos que compõem esta linha.

A linha Botik Poliglutâmico já está disponível nas lojas físicas d’O Boticário, através de um revendedor e online.

Domingo

A arte do sculpting perfeito. É assim que a Dior descreve os novos lançamentos da linha Dior Forever que a vão ajudar a obter uma pele de sonho em poucos passos.

A Dior Forever Skin Perfect (PVP: 57€) é uma base em stick que, apesar do acabamento mate, vai ajudar a uniformizar e disfarçar as imperfeições da tez sem perder a naturalidade.

Para criar algum contraste e adicionar mais definição ao rosto aposte no Dior Forever Skin Contour (PVP: 57€). Este produto, que é o primeiro do género a ser lançado pela maison francesa, pode ser aplicado “sobre a pele nua ou por cima da maquilhagem”, refere.

Composta por quatro opções de blush com iluminador e dois pós de contorno com iluminador, o Rouge Blush Colour & Glow (PVP: 57€) é o passo final para um look repleto de brilho e cor.

“O realce e o contorno tornaram-se um padrão essencial nas rotinas diárias de maquilhagem. A nossa base em stick Forever Skin Perfect é a ferramenta ideal para conseguir um rosto esculpido sem esforço, combinando algumas tonalidades em um único look, ou utilizando as tonalidades específicas do Forever Skin Contour, para esculpir e realçar infinitamente! Para refinar o seu visual, com um toque de brilho e cor, pode usar as novas combinações Rouge Blush Colour & Glow”, refere Peter Philips, Diretor Criativo e de Imagem da Dior Makeup, sobre esta novidade.

Para mais informações, clique aqui.