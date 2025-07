Assim que nos sentamos no corner da Estée Lauder na Perfumes & Companhia, somos recebidos por duas especialistas. “Já conhecia a marca?” e “Quais os produtos que já experimentou?” são as duas perguntas de boas-vindas colocadas no espaço de ativação instalado no Atrium Saldanha, em Lisboa. A resposta é afirmativa, esclarecendo que a base Double Wear e o sérum Advanced Night Repair estão na minha lista de favoritos da marca francesa. “Dois produtos icónicos”, afirma uma das profissionais sobre as escolhas de maquilhagem e cuidados de pele.

A Perfumes & Companhia está a disponibilizar, em todas as lojas do país, experiências de beleza gratuitas e sem necessidade de marcação prévia. Em parceria com sete marcas de skincare e maquilhagem de luxo, esta iniciativa oferece tratamentos rápidos e personalizados, promovendo momentos de autocuidado acessíveis a todos, que vão estar a decorrer até 31 de julho em território nacional.

Para este pequeno espaço de aconselhamento temporário, dedicado à beleza e ao autocuidado, foi criado um menu de serviços de rosto express – com uma duração média de 30 minutos – composto por três opções: “relaxamento”, “reparação profunda” e “desperte com energia”.

Ritual Estée Lauder - Perfumes & Companhia créditos: Perfumes & Companhia divulgação

Antes de avançar com um dos três tratamentos faciais propostos, foi feito um diagnóstico sobre aquele que é o maior órgão do corpo humano: a pele. Em vez de determinar qual a sua tipologia – que, no meu caso, é oleosa, especialmente na zona T – o objetivo passou por perceber qual o estado atual da pele e quais as suas principais necessidades.

É de frente para o espelho, e com o rosto praticamente sem maquilhagem, que recebo o veredito: desidratação cutânea. Esta carência de água, que por vezes se traduz num repuxar e desconforto generalizado do rosto, surge associada a uma ligeira irritação momentânea manifestada através de pequenas borbulhas vermelhas.

Após o diagnóstico inicial, as terapeutas exploram alguns hábitos diários: confirmo que bebo cerca de três litros de água por dia e que sigo uma rotina de cuidados de pele, de manhã e à noite, com sérum, hidratante, protetor solar e creme de contorno de olhos. “Aplica algum tónico?” questiona uma delas. “Não.” A troca de olhares entre as terapeutas deixa perceber que talvez tenham acabado de identificar a raiz do problema.

A desidratação, que é uma condição temporária da pele e não deve ser confundida com pele seca, deve-se à ausência daquele que é um dos passos cruciais em qualquer rotina de beleza: a tonificação. Para além de preparar a pele para as etapas seguintes, este favorece a absorção dos produtos aplicados posteriormente. Sem ele, os efeitos de qualquer gama de tratamento não vão surtir os resultados esperados.

Mas como é que uma pele oleosa, que está momentaneamente desidratada, pode voltar a ser saudável? “A pele funciona como uma balança”, afirma uma das especialistas, explicando que, idealmente, os níveis de oleosidade e de hidratação devem estar equilibrados. Assim, hidratar é a palavra de ordem, sendo necessário apostar em produtos nutritivos, com ingredientes que não sejam adstringentes e, preferencialmente, texturas leves e mais amigas da pele.

Na origem deste desequilíbrio podem estar diversos fatores, tanto externos como internos, que incluem tanto o contacto com a poluição atmosférica, como exposição prolongada a ambientes com ar condicionado ou ainda, níveis muito elevados de stress. Das três opções disponíveis, as profissionais elegem o segundo tratamento, que vai promover a desintoxicação da pele, enquanto melhora a microcirculação e atenua as linhas finas do rosto.

O momento de “reparação profunda” começa com uma limpeza suave, realizada com o leite desmaquilhante Take It Away, que remove a maquilhagem e elimina as impurezas do rosto. Tendo em conta as minhas necessidades, a opção é combinar dois tónicos com texturas diferentes: o Perfectly Clean, com uma textura mais espessa e uma ligeira ação esfoliante, que vai ajudar a equilibrar a pele sem agredir, e o Micro-Essence, que atua como uma água enriquecida com biofermento que vai simultaneamente reforçar a barreira cutânea e oferecer uma hidratação extra. A aplicação consiste em pressões suaves, exercidas com as palmas das mãos, sobre o rosto. Graças aos seus benefícios hidratantes, calmantes e nutritivos, ao concluir esta etapa de limpeza a pele está preparada para receber todos os benefícios do protocolo mais adequado.

Para a minha pele oleosa, que neste momento apresenta sinais de desidratação, o olho treinado das especialistas consegue criar, em poucos minutos, uma rotina de skincare personalizada. Com mais de 15 anos de experiência com a marca francesa, comunicam entre si numa linguagem de beleza que só elas entendem. "DayWear ou Advanced?", questionam, aludindo às gamas de tratamento DayWear e Advanced Night Repair. A escolha recai sobre a segunda que, graças ao seu poder regenerativo, antienvelhecimento e anti-oxidante vai reparar a pele de todas as agressões diárias. “Vamos preparar a pele para a noite e assim já não precisa de fazer mais nada hoje”, afirma uma das profissionais.

Ritual Estée Lauder - Perfumes & Companhia créditos: créditos: Perfumes & Companhia divulgação

A fase principal do tratamento de rosto é feita com recurso a três produtos da gama Advanced Night Repair que, têm na sua base, ácido hialurónico: um ingrediente que revela ser um poderoso aliado quando falamos de hidratação. “Vá pegando e vá vendo”, dizem, enquanto me passam um espelho de mão, e onde posso ver o rosto com mais nitidez, antes de iniciarem a aplicação dos produtos.

De todos os produtos que estão na bancada, o primeiro é o icónico sérum Synchronized Multi-Recovery Complex que, aplicado em todo o rosto, vai trazer firmeza, minimizar os poros e suavizar as linhas de expressão.

Próximas datas Dior Norte Shopping: 10 a 12 julho

Cascais Shopping: de 26 a 28 julho

Fórum Coimbra: de 24 a 26 julho

Guimarães Shopping: de 30 a 31 julho

Oeiras: de 17 a 19 julho

Rua do Carmo: de 30 a 31 julho

Atrium Saldanha: 25 julho

Amoreiras: 17 a 18 julho

Gaia Shopping: de 29 a 30 julho

Ikea Matosinhos: de 24 a 25 julho Guerlain Amoreiras: 16 julho

Braga Shopping: 10 julho

Cascais Shopping: 10 julho

Gaia Shopping: 23 julho

La Vie Guarda: de 29 a 30 julho

Maia Shopping: 12 julho

Fórum Almada: 31 julho

Strada Shopping: 17 julho

Oeiras: de 29 a 30 julho

Via Catarina: 18 julho

W Shopping Santarém: 23 julho Estée Lauder Amoreiras: 22 julho

Vila do Conde: 12 julho Clinique Vila do Conde: 23 julho Chanel Braga Shopping: 31 julho

Espaço Guimarães: de 30 a 31 julho

Guimarães Shopping: de 10 a 12 julho

Ikea Matosinhos: de 10 a 12 julho Armani Vila do Conde: de 29 a 31 julho

Para tratar o contorno ocular, elegem duas propostas com texturas distintas. Em primeiro lugar o sérum de olhos Concentrate Matrix que, por incluir um aplicador em metal, vai estimular a microcirculação e proporcionar uma sensação de frescura ao mesmo tempo que reduz a aparência de papos e olheiras. Já o gel-creme de olhos Supercharged, por sua vez, combate os efeitos dos radicais livres e confere mais luminosidade ao olhar. À semelhança da tonificação, é recomendado que a aplicação seja feita com as mãos, privilegiando movimentos circulares e suaves na zona dos olhos.

O ritual “reparação profunda” é finalizado com uma pequena massagem facial feita com recurso a uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa: o gua sha. As duas pequenas pedras azuis, de formato circular, vão auxiliar no tratamento ao percorrerem, sempre com movimento suaves, deslizantes e repetitivos, todo o rosto, como testa, maçãs do rosto e contorno dos olhos, terminando na região do pescoço. Esta técnica milenar pretende melhorar a aparência da pele e proporcionar uma sensação de relaxamento. O resultado? Uma luminosidade e hidratação instantâneas que fornecem à pele um brilho que parece vir de dentro para fora.

De forma a mostrar a versatilidade dos seus produtos, ainda houve espaço para a partilha de algumas dicas de beleza e de como é possível incorporar alguns destes itens anti-idade na rotina de maquilhagem. Por exemplo, o sérum Advanced Night Repair pode ajudar a “selar” e a “refrescar” a maquilhagem nos dias em estamos em contrarrelógio e não só. “Quando quiser um look mais leve para o dia a dia, pode misturar uma gota do sérum com o seu corretor de olhos e aplicar”, finaliza.