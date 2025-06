Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, entrou em conflito com a avó do menino, Ruth Moreira, após pedir a guarda da criança e os dois têm trocado acusações nas redes sociais.

O cantor brasileiro Murilo Huff, pai do único filho de Marília Mendonça, que morreu num acidente de avião em 2021, pediu a guarda total do menino, de cinco anos, que estava entregue à avó da criança, mãe da artista. A opinião pública divide-se. Por um lado, Léo vive com a avó, Ruth Moreira desde que perdeu a mãe, sendo visitado pelo pai várias vezes e mantendo contacto com a família paterna. Murilo não quis revelar o motivo que o leva a exigir esta mudança, deixando no ar que descobriu informações que não o agradaram. "Muito triste ver as pessoas a criar histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e factos que eu tenho, pois estão em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá!", começou por dizer nas redes sociais. "Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho", revelou. "Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", disse, por fim. Depois desta declaração, que levanta suspeitas sobre Ruth Moreira, esta decidiu expor nas redes sociais que o artista nunca deu dinheiro nenhum ao filho. "O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Educo o meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo [...] A justiça será feita", contou, por fim. As provas da defesa de Murilo Huff Perante estas acusações, Murilo Huff recorreu à sua página de Instagram para provar, através de recibos de pagamentos, que sempre providenciou tudo ao menino, desde aulas de música, medicamentos para a diabetes, escola e psicóloga, entre outros gastos. "São tantas mentiras que fica até difícil responder. É muito humilhante ter que vir aqui expor este tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade. Então, vamos lá: escola (2600 reais por mês), plano de saúde (1200 reais por mês), psicóloga (média de 2800 reais por mês), babá/enfermeira (5 mil reais por mês), tratamento para diabetes (média de 4 mil reais por mês), + consultas médicas em casa, + aula de bateria em casa. Mais de 15 mil reais por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim", começou por dizer.

© Instagram "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou a partilhar para me defender da acusação mentirosa e mostrar o quanto estão a inventar mentiras para me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito", concluiu.

© Instagram Depois das provas apresentadas, Ruth não voltou a pronunciar-se sobre o assunto. Há teorias que dão conta que o interesse do pai da criança seria a herança que a artista deixou, de cerca de 500 milhões de reais (78 milhões de euros). Por outro lado, há quem diga que a mãe estaria a gastar os bens da filha, que na verdade pertencem ao neto. Recorde o trágico acidente de Marília Mendonça Marília Mendonça, de 26 anos, morreu num trágico acidente de avião a 5 de novembro de 2021, na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, Brasil. No avião seguiam ainda o seu tio e assessor pessoal, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto, Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana, que também morreram. Os passageiros seguiram com destino à cidade de Caratinga onde Marília ia fazer um espetáculo. Léo, o seu filho, tinha apenas um ano quando perdeu a mãe, considerada um dos grandes nomes da música brasileira.