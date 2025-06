Os eventos que marcam o casamento do multimilionário Jeff Bezos com Lauren Sánchez já começaram. Foram várias as celebridades que já chegaram a Veneza, tal como poderá ver nas imagens da nossa galeria.

A presença da família Kardashian já era esperada. Kim, Khloé, Kendall, Kylie, a mãe Kris e o seu companheiro Corey Gamble, foram fotografados a descer para um dos barcos que os esperava de modo a irem para a festa de abertura das festividades na igreja da Madonna dell'Orto, na noite desta quinta-feira.

Os looks dos convidados

Kim usou um decotado e justo vestido com padrão de cobra, optando por levar o cabelo solto. Khloé deu nas vistas com um vestido cheio de penas, preto e branco e com algumas transparências. As irmãs mais novas, Kylie e Kendall optaram por um estilo mais floral. A matriarca da família, Kris Jenner, mostrou toda a sua elegância num vestido preto, com um decote em v e com a cintura marcada. Ao seu lado, o namorado Corey usou um fato preto com uns colares que não deixam ninguém indiferente.

Nas imagens é também possível ver a noiva, a jornalista Lauren Sánchez, com o seu primeiro vestido de gala. Trata-se de uma peça da coleção primavera - verão 2025 da marca Schiaparelli. O vestido tem a cintura marcada (como se fosse um espartilho), com bordados florais barrocos, fazendo lembrar as famosas máscaras de carnaval da cidade. O cabelo estava preso num rabo de cavalo desconstruído.

Já o noivo, de 61 anos, usava um fato clássico, preto com uma camisa branca e uns óculos de sol estilo aviador. Tanto o empresário, a noiva e os convidados estavam a sair do hotel Aman.

Orlando Bloom, que já se especulava que iria sozinho, pois está separado de Katy Perry, também marcou presença. O ator, de 48 anos, apareceu com uma camisa branca e umas calças cremes. Como acessório usava um brinco.