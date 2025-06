Orlando Bloom estará animado com a ida ao casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez... sozinho. O ator estará solteiro, como indicam os rumores recentes sobre o fim do noivado com Katy Perry.

Fontes partilharam com o TMZ que Orlando Bloom pode ter o seu primeiro grande evento como homem solteiro no casamento do empresário. "Ele é a alma da festa e vai arrasar na pista de dança", disse a fonte.

Anteriormente, o TMZ já tinha comentado que a cantora não iria estar presente no casamento de Jeff Bezos, isto porque Katy Perry tem estado na estrada com a sua digressão mundial 'Lifetimes'. Este motivo é bem plausível, deixando de lado os rumores de crise na relação com o ator.

A artista está atualmente pela Austrália com 15 espetáculos esgotados e as datas coincidem com o casamento do multimilionário.

No entanto, independentemente de tudo, não há muitas dúvidas que há problemas da relação de Katy com Orlando, e dizem até que tal poderá ficar visível durante as festividades esta semana em Veneza.

"90% das pessoas no casamento são meio sem graça, mas 10% são muito divertidas, incluindo o Orlando, o Leo DiCaprio e o Jeff (Bezos). Via ser uma festa incrível", destacou uma fonte ao TMZ.

Ainda sobre o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, de referir que o enlace vai decorreu em Venza, Itália, no final deste mês. Será uma celebração de vários dias.

Perante as especulações da separação, o ator foi visto no domingo passado em Perth a passear com a filha, Daisy Dove, que carregava aos ombros. No meio de várias pessoas com a menina, Orlando Bloom parecia estar despreocupado e tranquilo. E a ausência de Katy Perry não passou despercebida.

O alegado fim da relação de Orlando Bloom e Katy Perry não foi confirmado de forma oficial, mas também ainda não houve, até à data, nenhum desmentido sobre as especulações.

O casal, recorde-se, conheceu-se em 2016 numa festa depois dos Globos de Ouro. Em 2019, o ator pediu a cantora em casamento. Um ano depois, em 2020, deram as boas-vindas à primeira e única filha em comum, a pequena Daisy Dove.

Orlando Bloom é ainda pai de Flynn, que nasceu em 2011, fruto da relação anterior com Miranda Kerr. O ex-casal anunciou a separação em 2013.

"Num comunicado conjunto, Orlando Bloom e Miranda Kerr anunciam que se separaram de forma amigável nos últimos meses. Depois de seis anos juntos, decidiram, recentemente, formalizar a separação. Apesar de este ser o fim do casamento, eles continuam a amarem-se, a apoiarem-se e a respeitaram-se como pais de seu filho e como família", disseram na época num comunicado. Na altura o filho de ambos tinha dois anos.

Mais tarde, em 2016, a modelo falou sobre a separação e confessou à revista Elle que passou por momentos muito complicados. "Quando eu e o Orlando nos separamos, na verdade senti que estava numa grande depressão. Nunca tinha entendido a profundidade deste sentimento ou esta realidade, porque era uma pessoa naturalmente muito feliz", partilhou.

