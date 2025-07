Dias depois de a People ter confirmado que Orlando Bloom e Katy Perry estavam separados, o ator fez partilhas na sua página de Instagram onde fala em "novo começo".

Orlando Bloom estará a tentar seguir com a sua vida depois de se ter separado de Katy Perry, pelo menos é o que nos dá a entender as recentes publicações que o ator fez na sua página de Instagram. O ator, de 48 anos, partilhou nas stories da rede social frases inspiradoras, esta segunda-feira, dia 30 de junho, dias depois de a People ter confirmado a separação de Katy Perry. "Cada dia é um novo começo. O que fazemos hoje é o que mais importa", pode ler-se numa das partilhas, citando palavras atribuídas a Gautama Buda. A publicação ficou completa com o música 'A Gentle Sunlight', de James Quinn, que Orlando Bloom acrescentou. © Instagram_orlandobloom Numa outra publicação, pode ler-se: "[...] O importante é dar o primeiro passo. Superar um pequeno medo dá-lhe coragem para encarar o próximo." © Instagram_orlandobloom Foi no dia 26 de junho que a People confirmou o fim da relação de Orlando Bloom com Katy Perry, que ficaram noivos em 2019. O agora ex-casal tem uma filha em comum, a pequena Daisy Dove Bloom, de quatro anos. De acordo com a US Weekly, esta rutura decorreu de "forma amigável". Nesse mesmo dia, o ator voou sozinho para o casamento de Lauren Sánchez e Jeff Bezos, que decorreu em Itália. De recordar também que Katy Perry está neste momento em digressão e a agenda de concertos deixou-a ocupada no dia do casamento.

Orlando Bloom foi visto a chegar a Veneza, Itália, com roupas desportivas pretas. O ator foi 'apanhado' a conversar com outras celebridades que também estiveram no casamento milionário, entre elas Kim Kardashian.

Foi em 2016 que Katy Perry e Orlando Bloom se conheceram. No ano seguinte, a cantora e o ator deram um tempo, mas o romance reacendeu e ficaram depois noivos, em 2019. O casamento foi adiado devido à pandemia da Covid-19, mas não deixaram de ir viver juntos e serem pais da primeira filha em comum, Daisy Dove Bloom, que nasceu em agosto de 2020.