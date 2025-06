O concerto de Katy Perry em Adelaide, na Austrália, na quinta-feira, dia 26 de junho, contou com a presença de um convidado especial (e inesperado).

A cantora realizou o sonho de um menino, Keegan Powers, de 12 anos, ao deixá-lo juntar-se a si em palco para dançar.

Glam Adelaide partilhou no Instagram um vídeo que mostra esse momento, onde podemos ver o pequeno Keegan Powers, que tinha como um dos objetivos de vida dançar com a estrela pop.

Katy Perry trouxe, então, o jovem a palco e pediu que o menino "contasse a todos quem é que era". "És uma estrela", acrecentou a cantora, referindo-se a Keegan Powers.

"Obrigado", começou por responder o jovem fã. "Tenho sonhado com este momento desde o dia em que comprei os bilhetes, e tenho tantas pessoas que podem provar isso. Tenho mandado mensagens à Katy no Instagram desde o dia 1 de outubro do ano passado. Amo a Katy Perry", partilhou de seguida.

"Claro que eu queria subir ao palco para dançar", acrescentou, tendo perguntando depois à artista, educadamente, se podia usar o palco para mostrar os seus 'dotes'. "Sim, podes usar o palco, este é o teu momento", respondeu Katy Perry, sugerindo que o menino dançasse ao som do tema 'Swish Swish', de 2017.

Keegan Powers valeu-se do seu momento e exibiu os melhores passos de dança enquanto a artista cantava. Por sua vez, a cantora não podia ter ficado mais impressionada.

"Adelaide, sinto que é como se tivessem uma estrela em mãos. Façam barulho para este jovem incrível", reagiu Katy no final, perguntando depois ao menino qual o sonho da sua vida. "Quero ir em digressão. Quero mesmo. Quero esgotar arenas e estádios como este. Só quero dançar", partilhou o menino.

A mãe do menino, segundo a People, comentou a publicação que foi feita no Instagram, mostrando-se orgulhosa de Keegan Powers. "Este é o meu filho e que mulher incrível é a Katy Perry por tornar o seu sonho realidade. Um momento absolutamente incrível para ele e para nós como família orgulhosa."

Esta não é a primeira vez que Keegan Powers exibe os passos de dança, pois já aconteceu anteriormente num espetáculo de Dua Lipa, em Melbourne, tendo dado um espetáculo no meio da plateia e sido apanhado pelas câmaras. Na altura, o menino esteve em destaque na imprensa. E já aí tinha referido que o objetivo de vida era dançar com Katy Perry. "O que queria mesmo, mesmo, era dançar com a Katy Perry no palco", disse.

Katy Perry, recorde-se, tem estado no centro das atenções da imprensa internacional por causa da separação de Orlando Bloom. Apesar de a informação não ter sido confirmada com um comunicado oficial da cantora ou do ator, a People apurou a informação junto de uma fonte.

Atualmente pela Austrália com 15 espetáculos esgotados, a cantora não conseguiu marcar presença no casamento milionário de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, como foi ainda relatado esta semana. No entanto, Orlando Bloom não irá perder a cerimónia.

