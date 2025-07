Kate Beckinsale está de luto pela morte da mãe. A atriz, de 51 anos, fez uma publicação no Instagram onde anuncia a partida de Judy Loe, que foi diagnosticada com cancro em julho do ano passado.

Kate Beckinsale viveu um dos priores dias da sua vida esta semana. A atriz, de 51 anos, viu partir a mãe no dia 15 de julho, como a própria comunicou na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 17. Judy Loe tinha 78 anos. Ao destacar um conjunto de várias imagens da progenitora na rede social, Kate Beckinsale comunicou a partida de Judy Loe, que foi diagnosticada com cancro em julho do ano passado. "Não quero publicar isto. Só estou a fazê-lo porque tinha de registar a certidão de óbito da minha mãe, que em breve se tornará pública", começou por explicar logo no início da referida publicação que fez no Instagram. "Ela morreu na noite de 15 de julho nos meus braços após um enorme sofrimento", informou a atriz. "Não escolhi as melhores fotografias, nem os melhores vídeos, porque ainda não consigo olhar para o que tenho guardado no meu telemóvel. Peço imensa desculpa a qualquer um dos amigos dela que saiba desta notícia por aqui ou pela imprensa, mas não consigo ter acesso ao telemóvel dela", justificou de seguida. "Estou em choque. A Jude era a bússola da minha vida, o amor da minha vida, a minha amiga mais querida. O enorme coração desta mulher tocou tantas pessoas que a amaram profundamente. Ela era corajosa de tantas maneiras, perdoando até demais às vezes, acreditando no bem supremo das pessoas, e o mundo é tão escuro sem ela que é quase impossível suportar", desabafou. "Mamã, amo-te muito. Este foi sempre o meu maior medo desde que encontrei o meu pai morto aos cinco anos. Oh minha mãe... Desculpa-me, desculpa-me", partilhou, por fim. Como recorda a People, em fevereiro, Kate Beckinsale tinha recorrido ao Instagram para pedir orações pela mãe. "Não ia voltar ao Instagram, mas quem tiver uma oração, magia, milagre ou raio de sol em sobra, por favor envie para a minha mãe, a minha mãe mais extraordinária, guerreira, generosa, humilde, amorosa, única e insubstituível. Obrigada", disse na altura na publicação que fez na rede social e onde destacava imagens de momentos vividos com Judy Loe. Veja ou recorde a publicação: Desde então, a atriz não partilhou publicamente mais detalhes sobre o estado de saúde da mãe. Apesar de nunca ter falado muito sobre a doença da progenitora, que também é atriz, Kate Beckinsale revelou que Judy Loe tinha sido diagnosticada com cancro em estágio 4 em julho do ano passado, isto quando respondeu a um comentário em que criticavam a sua própria aparência. "Não, na verdade, vi o meu padrasto a morrer de uma forma bastante chocante, a minha mãe tem cancro em estágio 4, e eu perdi muito peso por causa do stress e da tristeza, muito, muito rápido", respondeu Kate Beckinsale na altura. A People relata ainda que a atriz viu partir o padrasto, Roy Battersby, em janeiro de 2024. Leia Também: Connie Francis, cantora de 'Pretty Little Baby', morre aos 87 anos