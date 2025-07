Morreu a atriz Joanna Bacon, que era mais conhecida por ter interpretado a mãe da personagem Natalie (papel de Martine McCutcheon) no filme 'O Amor Acontece', de 2003, e ter integrado o elenco da série 'Breeders' (no papel de Jackie), do canal FX. Tinha 72 anos.

Foi a Harlow Theatre Company, sediada no Reino Unido, que anunciou a morte da atriz através de um comunicado, referindo que o membro de longa data da companhia de teatro morreu no passado dia 14 de junho, "depois de uma curta e corajosa batalha contra o cancro".

"Muitos dos nossos membros vão lembrar-se da Jo [como era carinhosamente tratada] e da sua força natural, a sua inteligência, o seu lado divertido, a sua paixão e habilidade natural como atriz", pode ler-se na nota da companhia de teatro.

"Ela tornou-se membro da Harlow Theatre Company desde a sua fundação, em 1978. Participou em muitas peças com papéis icónicos, como Portia em 'The Merchant of Venice', Maddie em 'Dirty Linen' e Beverly em 'Abigail’s Party'", destacaram.

A carreira de Joanna Bacon que teve o seu início nos anos 90

Foi na série 'Perfect Scoundrels and Minders', de 1991, que Joanna Bacon teve a sua estreia como atriz, na televisão, tendo interpretado quase 50 papéis entre 1991 e 2024 no pequeno ecrã.

No início dos anos 2000, Joanna Bacon teve a sua primeira personagem no cinema, em 'Last Orders', de 2001. Depois conseguiu o papel no filme 'O Amor Acontece', como mãe da personagem Natalie - que é interpretada por Martine McCutcheon. Na longa-metragem, de referir também, a personagem de Martine apaixona-se por David, papel de Hugh Grant.

Ainda no comunicado da Harlow Theatre Company, referem que Joanna Bacon alcançou um "sucesso considerável" como atriz profissional depois de ter deixado o seu trabalho numa editora.

"O primeiro trabalho foi como Jane em 'Steaming', de Nell Dunn, no Dukes Theatre, em Lancaster, e uma das suas primeiras aparições no cinema foi como mãe de Natalie em 'O Amor Acontece'", destacaram também.

"A Jo passou a atuar, entre outros, no Hampstead Theatre, no Sheffield Crucible, em Stratford East, e no National Theatre. Surgiu várias vezes nas nossas televisões em várias séries dramáticas", acrescentaram, enumerando alguns dos papéis mais notáveis da atriz - "como Jackie em quatro temporadas de 'Breeders' e como Phylis em 'Moonflower Murders', com Lesley Manville".

Os mais recentes filmes dos quais fez parte são 'She Will', 'Benediction' e 'Mourning Sickness', de 2021. O último trabalho no pequeno ecrã foi em seis episódios da minissérie policial 'Moonflower Murders', de 2024.

"A Jo vai fazer muita falta e será lembrada com carinho. Ela continuou a apoiar a HTC [Harlow Theatre Company] em muitas das nossas produções. Ficava na primeira fila com um caderno e assitia com um olhar crítico e com a sua paixão pelo teatro. Nunca se esquecia de elogiar o nosso trabalho. Obrigada, Jo", escreveram, por fim, no comunicado.

