Fábio Paim foi sancionado pela produção do 'Big Brother Verão' depois de ter protagonizado na manhã de quinta-feira, 17 de julho, uma das discussões mais intensas desta edição do reality show.

O antigo jogador de futebol perdeu a cabeça e insultou, gritou e disse vários palavrões ao dirigir-se à bailarina profissional.

Eis algumas das palavras proferidas por Fábio Paim no calor do momento:

"Porque me abriu as pernas tenho de lhe dar cinco [pontos], porque ela quer. [...] Está doente vai para a rua. Tenho de aturar doentes aqui? Tenho de aturar essa doente? E ela que não me faça abrir a boca, porque se começo a abrir a boca ela vai ver."

A sanção do 'Big Brother'

As imagens da intensa discussão entre Fábio Paim e Luíza Abreu foram mostradas aos concorrentes no 'Especial do Big Brother Verão' da noite de ontem e o antigo futebolista acabou sancionado em direto - na transmissão conduzida pela apresentadora do reality show, Maria Botelho Moniz.

"Aceito e sempre aceitei que tenham pontos de vistas diferentes, que defendam de forma aguerrida as vossas ideias, que discutam de forma saudável. O que não aceito, nem nunca quis aceitar, é o escalar de tom. A troca de ofensas gratuitas e o passar dos limites. Hoje, o que aconteceu entre o Fábio Paim e a Luíza Abreu foi inaceitável. Independentemente de interpretações e de onde vimos, importa onde estamos. Não vou deixar passar em branco os insultos, as injurias e as ofensas, não tolero este tipo de comportamento e linguagem na minha casa. Posto isto, Fábio Paim, recebe uma nomeação direta", disse a voz do 'Big Brother'.

Fábio Paim fica assim automaticamente nomeado a partir da gala de domingo, correndo na próxima semana o risco de abandonar o jogo.

"Acho certo", reagiu de imediato o antigo atleta, que assumiu desta forma ter tido um comportamento errado.

Luíza e Paim têm ligação do exterior que envolve Luciana Abreu

"Não me revejo no que vi aqui. Tenho o máximo respeito pelas mulheres, porque sou pai, tenho uma filha, e sou filho", disse ainda Fábio Paim no 'Especial', pedindo desculpa em direto aos espetadores que assistem ao reality show e aos restantes colegas de casa.

Maria Botelho Moniz procurou esclarecer a ligação do exterior entre Luíza Abreu e Fábio Paim, uma vez que ambos já tinham admitido que se conheciam e já que o antigo jogador referiu várias vezes essa ligação durante a discussão.

"Ela sabe o que eu posso falar. Eu estou a protegê-la, porque gosto dela, mas se é para entrarmos nesta rebaldaria eu vou entrar, quero que se f****", disse o ex-futebolista durante a discussão, dando a entender que sabe de assuntos polémicos relacionados com a vida de Luíza

Após a questão levantada por Maria Botelho Moniz, a bailarina prontificou-se a esclarecer a ligação de ambos: "Posso esclarecer sem problema nenhum, já há 15/ 16 anos que não falo com o Fábio Paim. O Fábio é familiar, é primo do pai das minhas sobrinhas, das duas minhas primeiras sobrinhas, era visita de casa, jantou à mesa connosco".

Segundo Luíza, Paim é primo de Yannick Djaló - que teve uma relação com Luciana Abreu, irmã de Luíza, e da qual resultaram duas filhas.

O pedido de desculpa que acabou em abraço

Luíza manifestou em direto o seu descontentamento com o facto de Fábio Paim ter pedido desculpa ao público e aos colegas, mas não diretamente a ela - que foi a grande visada neste momento de tensão. Contudo, Paim escolheu fazê-lo após o direto e num momento a sós.

"Só te posso pedir desculpa, não foi com intenção", disse, lamentando as palavras que utilizou.

"Eu também me estava a sentir mal porque nunca me trataste assim, nem eu te reconheço nesse registo. Eu não te estava a reconhecer naquele momento. A mim também me caiu mal, me magoou", reagiu Luíza, lamentando ainda que a mãe tenha ouvido em casa uma tão intensa discussão.

"Está tudo bem, estás desculpado", referiu ainda, terminando a conversa com um abraço ao colega de jogo.

Paim ameaçou desistir após castigo

Após a emissão em direto em que foi castigado pela produção do 'Big Brother Verão', Fábio Paim confessou aos colegas que tem vontade de desistir do programa.

"Vou ali ao Big, falo com ele e arranco. Não estou para isto, estou cansado", assumiu, tendo sido convencido por Catarina Miranda, Afonso Leitão e Bruno de Carvalho a pensar melhor e manter a calma.

