As abelhas e as vespas são insetos que pertencem à ordem dos himenópteros e são responsáveis por mais de 95% das reações alérgicas a insetos na Europa.

Porque é que os Himenópteros picam?

As abelhas e as vespas picam quando se sentem ameaçadas, ou seja, trata-se de um mecanismo de defesa e proteção. Ao picarem pessoas e animais, inserem o seu ferrão na pele e, através dele, injetam veneno. Os venenos dos himenópteros são constituídos por proteínas com ações tóxicas e enzimáticas, pelo que a picada, mesmo em indivíduos não alérgicos, pode desencadear reações.

Porque é que algumas pessoas desenvolvem reações alérgicas às picadas de abelhas e vespas?

Algumas pessoas desenvolvem anticorpos IgE contra o veneno de abelha ou dos vespídeos. Assim sendo, podem ter reações alérgicas em picadas posteriores.

Como se manifestam as reações alérgicas?

As reações alérgicas variam quanto à sua gravidade e podem manifestar-se como:

Locais exuberantes: inchaço no local da picada, superior a 10 cm de diâmetro que geralmente persiste mais do que 24 horas;

Sistémicas (anafilaxia): reação generalizada que surge alguns minutos após a picada, podendo envolver a pele (ex.: urticária, vermelhidão, comichão generalizada e/ou inchaço fora do local da picada), acompanhar-se de sintomas respiratórios (ex.: falta de ar, pieira, estridor, rouquidão), gastrointestinais (ex.: náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal) ou cardiovasculares (ex.: fraqueza, tonturas, perda de consciência). As reações sistémicas graves podem levar à morte se não forem rapidamente tratadas.

Como posso evitar ser picado?

Evitar locais onde estes insetos costumam estar: jardins com flores, árvores de fruto, lenha, telhados antigos, postes de eletricidade ou caixotes de lixo;

Evitar perfumes ou cosméticos com cheiros intensos;

Nunca andar descalço, principalmente em relvados, jardins ou próximo de piscinas;

Se fizer jardinagem ou atividades de agricultura deve cobrir o corpo o mais possível;

Evitar o uso de roupa larga;

Evitar comer e beber ao ar livre;

Evitar exercício intenso ao ar livre (o suor atrai estes insetos);

Usar capacete fechado e luvas quando andar de bicicleta ou motociclo;

Inspecionar o carro antes de entrar e manter as janelas fechadas;

Evitar movimentos bruscos se as abelhas ou vespas se aproximarem (não enxotar!);

Evitar aproximar-se de colmeias e de ninhos de vespa – se os identificar, retire-se desses locais com movimentos lentos;

Se for apicultor, usar sempre o fato protetor.

O que fazer se for picado?

Remover o ferrão (em caso de picada por abelha) preferencialmente nos 30 segundos após picada, de forma a diminuir a quantidade de veneno injetado;

Usar um cartão, moeda ou unha;

Não espremer, não usar pinça;

Lavar o local da picada com água e sabão;

Tratar sintomas.

Como se trata?

Dor : analgésico / anti-inflamatório não esteroide;

: analgésico / anti-inflamatório não esteroide; Comichão : anti-histamínico H1 não sedativo por via oral (comprimido);

: anti-histamínico H1 não sedativo por via oral (comprimido); Edema (inchaço): aplicar gelo, elevar os membros se a picada for nessa área, retirar acessórios apertados, aplicar corticoides (em pomada/creme e/ou em comprimidos);

(inchaço): aplicar gelo, elevar os membros se a picada for nessa área, retirar acessórios apertados, aplicar corticoides (em pomada/creme e/ou em comprimidos); Anafilaxia: atuar de acordo com o seu plano de emergência, usar dispositivo de autoadministração de adrenalina (caneta de adrenalina).

Todas as pessoas com reações sistémicas (anafilaxia) após picada devem ser referenciados à consulta de Imunoalergologia para fazer testes e análises e iniciar, se indicado, vacina (imunoterapia com alergénios).

Um artigo da médica Joana Cosme, imunoalergologista e membro da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clinica (SPAIC).