Cerca de duas semanas depois de Michael Madsen ter sido encontrado inanimado em sua casa, em Malibu, na Califórnia, no dia 3 de julho, foi revelada a causa oficial da sua morte.

O ator, conhecido por filmes como 'Cães Danados' e 'Kill Bill', morreu devido a uma "paragem cardíaca causada por miocardiopatia, doença coronária e alcoolismo crónico". "Outra condição significativa foi a doença de 'thromboembolic' (tromboembólica) - coágulos sanguíneos que podem obstruir o fluxo sanguíneo em veias ou artérias, segundo o TMZ.

De acordo com a informação disponibilizada no site da CUF, a miocardiopatia "é uma situação em que o músculo do coração, designado por miocárdio, tem alterações, na ausência de uma causa aparente".

"Assim, o termo 'miocardiopatia' significa 'doença do músculo cardíaco'. Há vários tipos de miocardiopatia, podendo nas formas mais comuns haver dilatação do coração ou hipertrofia (espessamento) do mesmo. As mais comuns são a miocardiopatia hipertrófica, dilatada, arritmogénica e restritiva, entre outras."

Ainda de acordo com a certidão de óbito a que o TMZ teve acesso, o corpo de Michael Madsen foi cremado.

O ator estava a fazer grandes progressos na sua luta contra o alcoolismo até à sua morte, também segundo o TMZ. Há meses que estaria sóbrio.